Кремль бачив в УПЦ МП свою агентську організацію, – Фейгін

Українська православна церква московського патріархату 27 травня ухвалила рішення від’єднатись від російської православної церкви. Ймовірно, це боляче вдарило по Москві та відкоригувало її плани.

Про це 24 каналу повідомив російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, це чергова поразка для Москви, тепер вже на релігійному фронті.

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Втрата для Кремля

Для Москви – це боляче. Кремль бачив в українській православній церкві московського патріархату свою агентську організацію. Про це мовилось майже відкрито,

– зазначив Фейгін.

Як наголосив правозахисник, священники московського патріархату в Україні зустрічали б з хлібом-сіллю росіян та віддавали ключі від міст. Однак цього, на щастя, не сталося й дії російського патріарха Кирила засудили.

Москва прорахувалась

На думку Фейгіна, такий крок став несподіванкою для Москви. Найімовірніше, зараз російські пропагандисти візьмуть до уваги цю історію, аби розповідати, які в УПЦ МП всі зрадники.

Москва однозначно прорахувалась. Тепер вона не зможе використовувати цей ресурс для своїх оперативних цілей,

– зауважив правозахисник.

Шукатиме об'єднання

Крім того, Фейгін додав, що про внутрішні стосунки структури говорити важко, адже це закрита річ. Однак, судячи з усього, питання розв'язали – УПЦ МП шукатиме об'єднання з автокефальною церквою.

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"На мою думку, після всього, що відбулося, зараз вже немає жодних шансів на повернення московського патріархату", – наголосив правозахисник.

Фейгін заявив, що Москва бачила в УПЦ МП свою агентську організацію: дивіться відео



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