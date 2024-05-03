Удари по Росії британською зброєю: Кремль погрожує Європі ескалацією конфлікту

Велика Британія заявила, що Україна може бити наданою ними зброєю по російській території. На відповідну заяву відреагували у Кремлі, стверджуючи що це може бути небезпечним для європейської безпеки

Глава МЗС Великої Британії Девід Камерон заявив, що Лондон не проти того, аби Україна била по російській території зброєю британського виробництва. Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков у коментарі пропагандистським ЗМІ назвав небезпечними ці нещодавні заяви Камерона, повідомляє 24 Канал.

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Кремль погрожує європейській безпеці після заяв глави МЗС Британії

Пєсков забув про російські обстріли України і вважає буцімто небезпечними заяви Девіда Камерона про можливість ударів по Росії британською зброєю.

У фантазіях путінського посіпаки, заяви глави британського МЗС – "частина вербальної ескалації", яка ведеться в цілому на Заході.

"Це може загрожувати європейській безпеці", – залякує Європу Пєсков.

Британія вважає, що Україна має право бити по Росії

Під час візиту до Києва 3 травня міністр закордонних справ Британії заявив, що Україна має повне право використовувати британську зброю для атак на Росію.

Україна має на це право. Подібно до того, як Росія завдає удару по цілям в глибині України, цілком зрозуміло, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона може захиститися,

– сказав Камерон.

Він додав, що Лондон надасть Україні три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги. Кошти надаватимуться стільки, скільки це буде потрібно.

Кремль продовжує залякувати Європу