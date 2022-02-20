Кремль нагнітає: у контрольованому росіянами Придністров'ї провели раптові військові навчання

У Придністров'ї "несподівано" вирішили провести військові навчання. На стрільби вивели важку техніку і похвалилися її світлинами.

Тут важливо розуміти, нагадує 24 канал, що Придністров'я є частиною Молдови. А проте вважає себе незалежним, а на його території зручно розташувалися російські війська.

До слова, ще 15 лютого Американців закликали терміново виїхати з Білорусі та Придністров'я

Регіон межує з Україною, тож "несподіваність" навчань має цілком логічне пояснення: Кремль продовжує нагнітати ситуацію навколо українських кордонів.

Військові навчання з важкою технікою раптово провели у Придністров'ї

У невизнаній ПМР ("Придністровська Молдавська Республіка" – територія Молдови, яка себе називає незалежною, а фактично перебуває під контролем Росії) 19 лютого провели бойове злагодження військових. Причому зі застосуванням важкої бронетехніки (зокрема, БТР).

На сайті "міноборони ПМР" навіть похвалилися фотографіями з місця подій – щоб їх точно побачили.

Формально про мету навчання придністровська адміністрація не повідомила. А проте на тлі стягування Росією військ до українського кордону така мета є доволі очевидною – створення ще однієї точки нагнітання біля України.

Несподівані військові навчання у регіоні Придністров'я: дивіться фото місцевого "міноборони"

майже місяць тому, 27 січня, президентка Молдови Майя Санду заявила про дуже високий ризик війни у регіоні й закликала громадян своєї країни бути готовими, але не панікувати. Тоді ж генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію вивести свої війська з України, Грузії та Молдови.

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