Росія наполягала на спільній пресконференції Путіна і Байдена, але США відмовились, – ЗМІ

Росія наполягала на спільній пресконференції Путіна і Байдена, але у Білому домі відмовились. Адже виглядало б так нібито Володимир Путін покращив свої позиції на міжнародній арені за рахунок американського лідера.

Таку інформацію оприлюднили іноземні журналісти, посилаючись на джерела "знайомі з ситуацією". Наразі відомо, що лідери держав не даватимуть спільної пресконференції.

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Кремль наполягав на спільній пресконфереції

У США настояли на позиції не проводити спільну пресконференцію з очільником Кремля.

Чиновники заявили, що Росія наполягала на спільній пресконференції під час переговорів щодо саміту. Але США були проти, оскільки не хотіли надати Путіну платформу, як після саміту 2018 року з колишнім президентом Трампом у Гельсінкі,

– мовиться у повідомленні.

До речі, перед тим у Білому домі розповіли, що група дипломатів та експертів радили очільнику США Джо Байдену відмовитися від спільної пресконференції з Володимиром Путіним за підсумком їхньої зустрічі у Женеві. Адже це може відсунути приватні переговори президентів на другий план.

Глави держав вже почали зустріч в розширеному форматі

Джо Байден та Володимир Путін завершили переговори у вузькому форматі. Розмова очільника Кремля та президента США відбулась в компанії голови російського МЗС Сергія Лаврова і держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, перша частина зустрічі тривала 2 години.

Наразі політики вже почали зустріч в розширеному форматі. Відомо, що у ній братимуть участь помічник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков, очільник МЗС Сергій Лавров, прессекретар Дмитро Пєсков, а також Валерій Герасимов, Сергій Рябков, Анатолій Антонов, Дмитро Козак та Олександр Лаврентьєв.

До речі, раніше у Кремлі розповідали, що перемовини складатимуться з 3 частин: вузької та двох розширених з перервою на каву.

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