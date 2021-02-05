Неприйнятні для нас: Кремль обурений вимогою Байдена звільнити Навального

5 лютого 2021 , 16:55
Читать новость на русском

У Кремлі відреагували на заклик президента США Джо Байдена звільнити російського опозиціонера Олексія Навального. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про нібито "агресивну та неконструктивну риторику".

Джерело:

ТАСС

За словами Пєскова, Москва начебто не звертатиме увагу на "якісь менторські заяви".

Актуально Росію "змусять платити": Байден представив програму зовнішньої політики США

Це дуже агресивна і неконструктивна риторика, на наш жаль. Нотки якоїсь ультимативності взагалі неприйнятні для нас,
– заявив прессекретар президента Росії.

Що сказав Байден

  • Придушення прав та свобод громадян непокоїть США та міжнародну спільноту.
  • Навального покарали за викриття корупції. Однак він, як і всі росіяни, мають права, закріплені у конституції.

Ув'язнення Навального: що відомо