Від Заходу – критика, від Росії – похвала: Кремль оцінив ситуацію з літаком Ryanair

Поки західні країни гостро критикують режим Лукашенка за вимушену посадку літака Ryanair, своє слово нарешті сказала і Росія. У Кремлі вважають, що білоруські диспетчери діяли правильно, аби мінімізувати загрозу.

Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує ТАСС. Рупор Кремля наголосив, що Білорусь зробила все відповідно до міжнародних правил.

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Москва схвалила дії білоруських диспетчерів

Якщо ми правильно розуміємо, було повідомлення про існування певної загрози на борту, і відповідно до міжнародних правил необхідні "алерти" були зроблені,

– сказав Пєсков.

Пєсков переконує, що була загроза, як для російських громадян, так і для інших пасажирів, що були на борту.

ЄС через ситуацію з літаком обіцяє ввести санкції

Поки Кремль підтримує дії режиму Лукашенка, Захід обіцяє жорстку відповідь. Десятки авіакомпаній світу припинили польоти над білоруською територією. Зупинила авіасполучення з Білоруссю і Україна. Євросоюз вимагає звільнити затриманого Романа Протасевича, в іншому випадку – будуть санкції.

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