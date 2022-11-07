Битва під Полтавою і "багато крові": які "методички" Кремль підготував через втечу з Херсона

Кремль підготував план для пропагандистів про те, як пояснити, можливо, головний провал Росії у цій війні. Росіянам розповідатимуть про Україну, НАТО і Херсон.

За інформацією росЗМІ, адміністрація президента Росії підготувала кілька нових методик для російських пропагандистів. "Методички" створені, аби пояснювати простим росіянам відступ із Херсона – єдиного великого міста України, захопленого російською армією під час війни, пише 24 канал.

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Що розповідатимуть росіянам

В одному з документів зазначено, що херсонський напрямок "найскладніший для російської армії на поточному етапі спецоперації". Таку ситуацію пропагандистам пропонують пояснювати тим, що Україні "життєво необхідно продемонструвати боєздатність своїх терористичних формувань, щоби просити нову допомогу Заходу".

Пропагандисти називатимуть кілька причин відступу з Херсона:

Україна та НАТО кинуть усі сили на відвоювання Херсона у Росії, їм потрібно "багато крові";

вести бої у місті недоцільно, адже ЗСУ готується зрівняти його із землею;

під час війни зі Швецією Петро I теж відводив війська до Полтави, а потім переміг.

За інформацією російських ЗМІ, остаточне рішення про відхід із Херсона має ухвалити особисто Путін.

Окупанти тікають з Херсонського напрямку: що відомо

Українським розвідникам вдалося перехопити розмову 21-річного окупанта Романа Федорінов, який, ймовірно, родом з Красноярського краю. 21 жовтня у телефонній розмові з родичами росіянин повідомив про відступ з Херсонської області.

На території Херсонщини відбуваються підозрілі дії з боку окупаційних військ. Наприклад, 3 листопада з будівлі Херсонської ОДА таємниче зник прапор Росії.

Також у Херсоні перестали транслюватися російські телеканали, а натомість з'явилося українське радіо "Суспільне". Мешканці правобережжя Херсонщини повідомляли, що окупанти покинули блокпости в деяких населених пунктах.

Військовий історик Андрій Харук розповів, що щойно мобілізовані окупанти не витримують умов війни і будь-якими методами планують втечу.

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