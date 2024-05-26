"Варшава теж отримає порцію радіоактивного попелу": в Кремлі погрожують почати світову війну

Кремлівським чиновникам не сподобались заяви Сікорського про удар США по силах Росії, тож там почали традиційну практику погроз та залякувань.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитрій Медведєв пригрозив початком глобальної ядерної війни і пообіцяв накрити Варшаву радіоактивним попелом.

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Річ у тім, що нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у випадку застосування ядерної зброї з боку Росії, США проведуть масовану атаку та знищать усі об'єкти Росії в Україні.

Медведєв погрожує початком світової війни

І відповідь кремлівської свити не забарилась: Медведєв назвав Сікорського "дивною істотою" та пригрозив початком ядерної війни, якщо США втрутиться у прямий конфлікт в Україні.

"Влучання американців по наших цілях означає початок світової війни", – заявив Медведєв.

"Варшава отримає порцію радіоактивного попелу"

Російський політик зазначив, що полякам слід бути обережнішими у своїх заявах. Зокрема Медведєв згадав заяву Анджея Дуди щодо готовності Польщі розмістити ядерну зброю союзників.

Відтак, розійшовся прямими погрозами Польщі – сказав, що Варшава отримає порцію радіоактивного попелу.

Враховуючи, що ще один поляк Дуда нещодавно заявив про бажання розгорнути ядерну зброю у Польщі, Варшава не залишиться осторонь і обов'язково отримає свою порцію радіоактивного попелу,

– пригрозив Медведєв.

В Росії тривають ядерні випробування