Кремль пов'язує американські навчання в Чорному морі з підготовкою наступу на Донбасі

У міноборони Росії вважають військові навчання США в Чорному морі вивченням ймовірного ходу військових дій. Зокрема, приписують Україні підготовку до наступу на Донбасі.

У Москві назвали навчання "ймовірним театром військових дій". Зазначили, що у цьому бере участь не тільки американські військово-морські сили.

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