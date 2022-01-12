У Росії заперечують зв'язок раптових навчань поблизу України та переговорів з НАТО

У Кремлі намагаються переконати, що російські військові навчання, які розпочалися 11 січня поблизу кордонів України, не пов'язані з перемовинами із США та НАТО в Женеві.

Таку заяву прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зробив у середу, 12 січня, під час брифінгу.

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Немає ніякого зв’язку. Ми говоримо все ж таки про наші підрозділи й наші військові округ, військове будівництво і військові навчання продовжувалися і будуть продовжуватися, це практика будь-яких збройних сил,

– сказав він.

Росія у вівторок, 11 січня, почала проводити військові навчання зі стрільбами в прикордонних районах з Україною. У них держава-агресорка задіяла близько 3 тисяч військових і техніку.

Наступного дня, 12 січня, у Брюсселі стартувало засідання Ради НАТО – Росія, на якому обговорюватимуть питання безпеки в Європі. Окрім цього, у понеділок, 10 січня, пройшли російсько-американські консультації в Женеві стосовно "гарантій безпеки" – невступу України й Грузії в Альянс.

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