Імперці в Кремлі зрозуміли, що втратили все, крім України та Білорусі, – Піонтковський
Джерело:24 канал
Росія усіма способами намагається розширити свою територію, проявляючи агресію щодо інших країн. Однак в Кремлі вже зрозуміли, що втратили все, крім України та Білорусі.
Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. Він припустив, що російська влада й надалі буде чіплятися за залишки "своєї уявної імперії".
До теми Те, що Путін говорить і робить, поза всяким сумнівом – нацизм, – російський журналіст
Путін перевершив межі попередніх виступів
За словами Піонтковського, під час "прямої лінії" з народом Путін у своїх висловлюваннях стосовно країн пострадянського простору перевершив усі межі попередніх виступів.
Зокрема, очільник Кремля зазначив, що вони відірвали у них величезні шматки території, які Росія укріплювала своїми ресурсами впродовж століть.
Імперці в Кремлі зрозуміли, що втратили все, крім України та Білорусі,
– наголосив публіцист.
Цікаво Це вже хворі люди, – Піонтковський про заяви режиму Путіна щодо Заходу
Піонтковський розповів про відносини Росії з іншими країнами: дивіться відео
Пряма лінія" Путіна: коротко
- У Росії 30 червня відбулася "пряма лінія" Володимира Путіна з народом.
- Під час цього російський президент відзначився антиукраїнською заявою. Зокрема, він зазначив, що росіяни та українці нічим не відрізняються.
- Путіна також турбує те, що українську територію начебто освоюють іноземні військові. Він назвав це "фундаментальною річчю".
- За словами очільника Кремля, Україною керують інші країни. Він вважає, що це США й частково Німеччина та Франція.