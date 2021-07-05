Імперці в Кремлі зрозуміли, що втратили все, крім України та Білорусі, – Піонтковський

Росія усіма способами намагається розширити свою територію, проявляючи агресію щодо інших країн. Однак в Кремлі вже зрозуміли, що втратили все, крім України та Білорусі.

Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. Він припустив, що російська влада й надалі буде чіплятися за залишки "своєї уявної імперії".

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Путін перевершив межі попередніх виступів

За словами Піонтковського, під час "прямої лінії" з народом Путін у своїх висловлюваннях стосовно країн пострадянського простору перевершив усі межі попередніх виступів.

Зокрема, очільник Кремля зазначив, що вони відірвали у них величезні шматки території, які Росія укріплювала своїми ресурсами впродовж століть.

Імперці в Кремлі зрозуміли, що втратили все, крім України та Білорусі,

– наголосив публіцист.

Олександр Лукашенко у квітні зустрівся з Володимиром Путіним. Після цього самопроголошений президент заявив, що Росія і Білорусь можуть завершити створення Союзної держави восени 2021 року.

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