Імперці в Кремлі зрозуміли, що втратили все, крім України та Білорусі, – Піонтковський

5 липня 2021 , 22:02
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Джерело:

24 канал

Росія усіма способами намагається розширити свою територію, проявляючи агресію щодо інших країн. Однак в Кремлі вже зрозуміли, що втратили все, крім України та Білорусі.

Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. Він припустив, що російська влада й надалі буде чіплятися за залишки "своєї уявної імперії". 

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Путін перевершив межі попередніх виступів

За словами Піонтковського, під час "прямої лінії" з народом Путін у своїх висловлюваннях стосовно країн пострадянського простору перевершив усі межі попередніх виступів. 

Зокрема, очільник Кремля зазначив, що вони відірвали у них величезні шматки території, які Росія укріплювала своїми ресурсами впродовж століть. 

Імперці в Кремлі зрозуміли, що втратили все, крім України та Білорусі,
– наголосив публіцист. 

Зверніть увагу! Олександр Лукашенко у квітні зустрівся з Володимиром Путіним. Після цього самопроголошений президент заявив, що Росія і Білорусь можуть завершити створення Союзної держави восени 2021 року.

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Пряма лінія" Путіна: коротко

  • У Росії 30 червня відбулася "пряма лінія" Володимира Путіна з народом.
  • Під час цього російський президент відзначився антиукраїнською заявою. Зокрема, він зазначив, що росіяни та українці нічим не відрізняються. 
  • Путіна також турбує те, що українську територію начебто освоюють іноземні військові. Він назвав це "фундаментальною річчю".
  • За словами очільника Кремля, Україною керують інші країни. Він вважає, що це США й частково Німеччина та Франція. 
Автор: Тетяна Кійовська