Кремль робить хід конем щодо свого оборонного комплексу

Незабаром у Росії може з'явитися "банк особливого призначення", який займатиметься фінансуванням оборонної промисловості. Зараз схожі функції виконують "Сбербанк" і ВТБ.

Про це йдеться у матеріалі провідного видання The Financial Times, пише "РБК-Україна".

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Так, за інформацією ресурсу, Кремль планує створити окремий банк, який буде фінансувати оборонну промисловість.

Як переконують журналісти таким "банком спеціального призначення для обслуговування підприємств військово-промислового комплексу" стане "Промсвязьбанк" – зокрема, таку інформацію оприлюднив російський Центробанк.

Аналітик Fitch Ratings Олександр Данилов своєю чергою зауважив, що "Промсвязьбанк" може зайнятися кредитуванням сектору оборони замість "Сбербанку" та ВТБ.

Також повідомляється, що створення нового банку для оплати оборонного комплексу Росії обговорюється в рамках заходів щодо ухилення від нових санкцій США.