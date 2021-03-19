Не дебати, а діалог: у Кремлі далі кажуть, що хочуть достукатися до Байдена

У Кремлі кажуть, що Путін і надалі готовий вести діалог із Джо Байденом, незважаючи на "дуже погані висловлювання". До розмови там готові в будь-який зручний для президента США час.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков закликав вважати розмову двох президентів не дебатами, а продовженням діалогу. Організувати його можна було б за допомогою відеоконференції.

До речі Кремль готує розмову Путіна з Байденом, а Вашингтон – ні

Росія готова у будь-який час

Путін ставив дві заплановані дати для розмови: 19 чи 22 березня. Оскільки у п'ятницю перед вихідними розмова так і не відбулася, Кремлю збирається робити усе для встановлення контакту на 22 березня. Є й інший варіант – будь-коли, коли зручно Америці.

...оскільки Путін сказав, що або п'ятниця, або понеділок, оскільки на вихідних буде незручно самому Путіну, ще залишається варіант в будь-який зручний час для президента США,

– сказав Пєсков.

Дипломатичні канали пробують встановити контакт. Оскільки попередню розмову ініціював Байден, тепер має "підсуєтитися" Росія.

Пєсков підкреслив: Путін виступив з ініціативою "у відповідь на дуже погане висловлювання президента Байдена". Відтак Путін хоче поговорити вдвох.

Путін запрошує Байдена поговорити: дивіться відео

Пропозиція Путіна поговорити