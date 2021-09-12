У Кремлі допускають політичну інтеграцію Росії та Білорусі
Джерело:ТАСС
У Москві кажуть, що політична інтеграція Росії й Білорусі теоретично можлива. Країни говоритимуть щодо цього, якщо це відповідатиме їх інтересам.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що реалізація 28 програм, які узгодили Лукашенко та Путін, потребують "титанічної роботи". Потрібно прийняти низку підзаконних актів.
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Політична інтеграція Росії і Білорусі теоретично можлива, якщо буде відповідати інтересам обох країн,
– заявив Пєсков.
Що відомо про Союзну державу Росії та Білорусі
Проєкт Союзна держава передбачає інтеграцію Росії та Білорусі, тобто поступове створення між країнами політичного, економічного, військового просторів. Його підписали ще у 1999 році, проте досі не втілили.
- Проте 10 вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з очільником держави-агресорки Володимиром Путіним.
- Перемовини тривали понад 7 годин – до пізньої ночі. Політики зібралися для обговорення розвитку Союзної держави. Попередньо домовились про підтримку анонсованих 28 програм із розвитку економічної інтеграції країн.
- Білоруський політик зазначив, що підписи на документах можуть поставити у жовтні 2021 року. Договір про об'єднання ринку газу Росії та Білорусі мають підписати до 1 грудня 2023 року.