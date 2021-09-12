У Кремлі допускають політичну інтеграцію Росії та Білорусі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що реалізація 28 програм, які узгодили Лукашенко та Путін, потребують "титанічної роботи". Потрібно прийняти низку підзаконних актів.

До речі Тисячі кілометрів небезпеки для України, – Кулеба про масштабну інтеграцію Росії та Білорусі

Політична інтеграція Росії і Білорусі теоретично можлива, якщо буде відповідати інтересам обох країн,

– заявив Пєсков.

Що відомо про Союзну державу Росії та Білорусі

Проєкт Союзна держава передбачає інтеграцію Росії та Білорусі, тобто поступове створення між країнами політичного, економічного, військового просторів. Його підписали ще у 1999 році, проте досі не втілили.