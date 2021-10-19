У Кремлі назвали "провокаційним" затримання бойовика Косяка

Росія підтвердила, що затриманий бойовик-розвідник, який прикривався пов'язкою СЦКК, є громадянином Росії. Дії України держава-окупант вважає провокаційними.

Офіційний Київ начебто ще досі не повідомив дипломатів Росії щодо затримання їхнього громадянина. Із відповідною заявою виступила представниця МЗС Росії Марія Захарова.

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"Віроломні і провокаційні дії"

Затриманого розвідника Росія називає "представником Луганська в Спільному центрі з контролю і координації". Дипломати Кремля замовчують той факт, що він брав участь у збройному конфлікті і під виглядом розмінування насправді здійснював розвідку.

Водночас затримання Росія називає провокацією.

Розцінюємо дії української сторони як віроломні і провокаційні. Вони підривають процес мирного врегулювання конфлікту в Донбасі і йдуть врозріз із зобов'язаннями України по двосторонньої Консульської конвенції з Росією,

– заявила Захарова.

Інша причина звинувачень, що випливають із заяви Марії Захарової, – українські дипломати начебто не відповідають на звернення посольства Росії і її генконсульства. У Росії хочуть знати, де їхній громадянин і за що його затримали.

Затримання Андрія Косяка на Донбасі: головне

13 жовтня на Донбасі затримали російського бойовика, який проводив розвідку під прикриттям розмінування території.

Затриманим виявився росіянин Косяк Андрій Валентинович. При собі бойовик мав військовий квиток із зазначенням російського громадянства.

Окупанти пригрозили, що відмовиться від мінського формату, якщо бойовика не відпустять.

Згодом бойовики стали блокувати спостерігачів місії ОБСЄ у готелях в Донецьку і Горлівці. Застосовуючи шантаж, вони заявили, що не відпустять міжнародних спостерігачів, поки Україна не відпустить Косяка.

ЗСУ не збирається відпускати бойовика. Він обстрілював позиції українських військових у Попасній та Золотому з міномета.