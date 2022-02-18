У Кремлі з новин дізналися про "евакуацію" з Донбасу

У Росії заявили, що не знають про "евакуацію" людей з тимчасово окупований територій Донбасу. Не можуть також сказати, чи ці дії були узгоджені з Кремлем.

Відповідну заяву зробив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Це трапилось одразу після заяви проросійських бойовиків про "евакуацію".

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Кремль каже, що не знає про евакуацію

Дмитро Пєсков заявив нібито він не знає, що наразі відбувається на території самопроголошеної "республіки" на окупованій Росією частині Донбасу.

Я не знаю, що зараз відбувається у (проросійського ватажка окупантів – 24 канал) Пушиліна,

– сказав Пєсков.

Також речник запевнив, що нібито не знає, чи так звана евакуація в Росію узгоджена з самою країною.

Щодо виїзду людей Дмитро Пєсков заявив: "Я не знаю, що там (мовиться про окуповані території – 24 канал) відбувається".

Пєсков не знає, чи прийме Росія людей

Відповідаючи на питання, чи готова Росія прийняти у себе так званих "біженців" Пєсков чітко не сказав.

"Я не знаю, з ким були контакти, я не маю інформації", – підсумував речник Путіна.

Що відомо про так звану "евакуацію" з ОРДЛО

18 лютого ватажок бойовиків заявив про початок евакуації населення з території окупованої Донеччини. Людей хочуть відвезти у Ростовську область.

Насамперед мовилось про жінок, дітей та літніх людей. Причина такого рішення нібито те, що Київ "збільшує атаки та нарощує війська і техніку", хоч насправді цим займається Росія.

Окрім того, окупанти в окупованому Донецьку запрацювала сирена "громадянської оборони". Нібито через те, що Київ буде наступати.

Хоч ще 17 лютого Збройні сили України попередили про провокації окупантів.

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