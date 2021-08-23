У Кремлі образились: Росія назвала Кримську платформу "недружнім заходом"
Джерело:Интерфакс
У Києві лідери та представники понад 40 держав зібрались на саміті Кримської платформи. У Росії, звісно, проведення заходу щодо деокупації Криму не підтримали, і охарактеризували, як "вкрай недружній".
Про перший в історії саміт висловився прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він назвав зустріч у Києві "антиросійською".
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У Росії не сприймають "подібних тверджень" щодо Криму
Ми ставимося до цього заходу, як до надзвичайно недружнього стосовно нашої країни, ми категорично не сприймаємо подібні твердження щодо російського регіону, щодо Криму. І в цьому плані ставлення абсолютно однозначне як до антиросійського заходу,
– повідомив Пєсков.
Зазначимо, що нещодавно Росія затвердила нові санкції проти українців. У розширений перелік потрапив і глава МЗС України Дмитро Кулеба. Дипломат впевнений, що каральні обмеження Москва застосувала саме через саміт Кримської платформи. Проте Кулеба запевнив, що це Україну не зупинить.
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Головне про Кримську платформу у Києві:
- Саміт зініціював президент Володимир Зеленський. На заході підіймають питання деокупації українського Криму.
- Участь у саміті беруть представники 46 країн.
- Учасники запевнили, що вважають Крим частиною України та готові до співпраці з офіційним Києвом.
- Президент Зеленський закликав інші країни до швидких дій. Підсумки саміту мають внести у декларацію.