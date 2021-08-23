У Кремлі образились: Росія назвала Кримську платформу "недружнім заходом"

У Києві лідери та представники понад 40 держав зібрались на саміті Кримської платформи. У Росії, звісно, проведення заходу щодо деокупації Криму не підтримали, і охарактеризували, як "вкрай недружній".

Про перший в історії саміт висловився прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він назвав зустріч у Києві "антиросійською".

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У Росії не сприймають "подібних тверджень" щодо Криму

Ми ставимося до цього заходу, як до надзвичайно недружнього стосовно нашої країни, ми категорично не сприймаємо подібні твердження щодо російського регіону, щодо Криму. І в цьому плані ставлення абсолютно однозначне як до антиросійського заходу,

– повідомив Пєсков.

Зазначимо, що нещодавно Росія затвердила нові санкції проти українців. У розширений перелік потрапив і глава МЗС України Дмитро Кулеба. Дипломат впевнений, що каральні обмеження Москва застосувала саме через саміт Кримської платформи. Проте Кулеба запевнив, що це Україну не зупинить.

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