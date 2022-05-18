У Кремлі переконують, що Росія не може першою завдати ядерний удар
Джерело:Интерфакс
Росія вчергове почала "брязкати" застосуванням ядерної зброї. Однак у Кремлі попередили, що першими "червону кнопку" не натиснуть.
Офіційну позицію Кремля озвучив віцепрем'єр Росії Юрій Борисов, виступаючи на марафоні "Нове знання".
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Він сказав, що за доктриною Росії їхні збройні сили застосовують тільки зустрічний удар.
Першими ми, по доктрині, не нападаємо,
– наголосив Борисов.
Віцепрем'єр Росії розповів, що поблизу Володимира Путіна весь час перебувають 2 морські офіцери, які носять так звану ядерну валізку.
"І у разі загроз, що надходять від засобів повітряно-космічної оборони та систем попередження про ракетний напад, у разі нальоту визначається факт нападу, траєкторія, місця падіння – це є критеріями для удару у відповідь", – додав віце-прем'єр.
Чи можна вірити Росії
Відповідь на це питання очевидна. Росія регулярно страшить світ ядерною війною, не розуміючи, що постраждає від цього і сама. Підтвердженням цього є слова очільника Кремля, який підтвердив, що росіяни готові померти у ядерній війні. Він заспокоює людей у випадку застосування ядерної зброї тим, що росіяни "як мученики потраплять до Раю, а вони (вороги – 24 канал) просто здохнуть".
Останні заяви Росії щодо ядерного удару
- Заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв заявив, що Росія застосує ядерну зброю у відповідь на "накачування" України військовою технікою. Водночас він підкреслив, що такий конфлікт має усі шанси перерости у повноцінну ядерну війну. І, якщо це станеться, зазначив Дмитро Медведєв, сценарій буде катастрофічним для усіх без винятку.
- Росія також відпрацювала запуск балістичних ракет "Іскандер". Саме вони можуть нести ядерну зброю. Попри риторику російської влади, у США заперечують загрозу застосування Росією ядерної зброї. Представники країни запевняють, що активно слідкують за ядерним потенціалом Москви. Окрім того, президент США Джо Байден заявив, що погрози Росії використати ядерну зброю є ознакою відчаю Путіна та свідчить про провал його плану.
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