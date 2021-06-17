Нічого не змінилося, – у Кремлі підтвердили готовність до зустрічі Путіна та Зеленського

У Кремлі заявили, що Володимир Путін готовий зустрітися з Володимиром Зеленським. Однак підготовкою такої зустрічі наразі ще ніхто не займається.
Перемовини не ведуться
Очільник Кремля Володимир Путін ще раніше висловлював свою готовність зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Про це заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков.
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Він сам говорив, що готовий зустрітися з Зеленським. Упевнений, що в цьому плані нічого не змінилося. Але поки, як ми знаємо, ніяких конкретних кроків щодо організації цієї зустрічі зроблено не було,
– сказав прессекретар Путіна.
Зауважимо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба казав, що місце зустрічі президентів наразі не обговорювали. Організувати розмову політиків тет-а-тет складно, але Україна готова докласти до цього максимум зусиль.
Що відомо про ймовірну зустріч Байдена і Путіна
- У кінці квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу. Водночас президент наголосив – його турбує зміст розмови, а не її місце проведення.
- Згодом український лідер запропонував провести зустріч у Ватикані. Адже це ідеальне місце для діалогу про мир.
- Зайнятися узгодженням часу та місця Зеленський доручив керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку.
- До речі, Путін казав, що готовий говорити з Президентом України у Москві, а теми Донбасу він підіймати не буде.