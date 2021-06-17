Нічого не змінилося, – у Кремлі підтвердили готовність до зустрічі Путіна та Зеленського

У Кремлі заявили, що Володимир Путін готовий зустрітися з Володимиром Зеленським. Однак підготовкою такої зустрічі наразі ще ніхто не займається.

Перемовини не ведуться

Очільник Кремля Володимир Путін ще раніше висловлював свою готовність зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Про це заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков.

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Він сам говорив, що готовий зустрітися з Зеленським. Упевнений, що в цьому плані нічого не змінилося. Але поки, як ми знаємо, ніяких конкретних кроків щодо організації цієї зустрічі зроблено не було,

– сказав прессекретар Путіна.

Зауважимо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба казав, що місце зустрічі президентів наразі не обговорювали. Організувати розмову політиків тет-а-тет складно, але Україна готова докласти до цього максимум зусиль.

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