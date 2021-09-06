У Кремлі похвалились, що "Північний потік 2" запрацює через кілька днів

У Росії заявили, що їхній газопровід "Північний потік-2" запрацює найближчими днями. Мовляв його вже за кілька дні добудують.

На думку глави російського МЗС це питання "найближчих" днів. Про це Сергій Лавров сказав журналістам у Санкт-Петербурзі 6 серпня.

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У Росії вихваляються, що найближчими днями добудують "Північний потік-2"

Він буде добудований через кілька днів, працювати почне,

– розповів Лавров.

Перед цим глава австрійської OMV Райнер Зеле заявив, що будівництво "Північного потоку-2" завершиться найближчим часом. Він підтвердив заяву глави російського "Газпрому" Олексія Міллера, що поставки газу в Європу по газопроводу почнуться до кінця 2021 року.

Коротко про "Північний потік-2"

Росія будує газопровід в обхід України й до Німеччини. Це створює для України загрозу зі сторони Росії.

2 вересня радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук запевнила, що "ПП-2" будували, аби потім використовувати його як зброю – Росія використовуватиме "ПП-2" для підриву безпеки України.

У липні 2021 року США та Німеччина підписали угоду щодо "ПП-2". Берлін зобов'язався ініціювати санкції, якщо Росія використовуватиме газ як зброю.

Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі у Білому домі Джо Байден дав "деякі гарантії". Зокрема – якщо в енергетичному секторі права України будуть порушені – США готові запровадити санкції. Щоправда, без уточнення, які саме.