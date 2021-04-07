У Кремлі сказали, доки триматимуть війська біля кордону України

Дмитро Пєсков розповів, що російські війська будуть біля кордону України стільки, скільки буде доцільним для керівництва. Також він заявив, що нібито не знає планів щодо дислокації військ Росії.
Джерело:Интерфакс-Россия
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 7 квітня у коментарі журналістам сказав, як довго збройні сили Росії перебуватимуть біля українського кордону.
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Що сказали у Кремлі
Угруповання збройних сил Росії біля кордонів України нікому не загрожує і буде перебувати там стільки, скільки буде визнано доцільним керівництвом країни,
– сказав прессекретар.
За словами Дмитра Пєскова їхні "збройні сили перебувають на території Росії, де це визнано необхідним та доцільним". На запитання, як довго війська там перебуватимуть він заявив, що все вирішує військове керівництво та головнокомандувач.
Про терміни перебування військ біля України прессекретар також сказав: "Я не можу вам точно сказати, я не володію цією інформацією щодо планів дислокації і передислокації наших військ".
Коротко про події на Сході
- 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак на позачерговому засіданні ВР заявив, що під виглядом навчань "Захід – 2021" Росія стягує війська до кордонів України. Йшлося про кордони на півночі, сході та півдні.
- 31 березня російську військову техніку помітили дорогою до Криму.
- 1 квітня воєнна розвідка України заявила, що Росія завершує підготовку до провокацій на Донбасі. Все для того, щоб розширити свою військову присутність і просунутись вглиб України. У той же день міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США підтримають Україну в разі ескалації російської агресії.
- 6 квітня розвідка підтвердила, що Росія стягує війська до кордону України.
- Разом з тим на Донбасі регулярно порушують режим "тиші". 6 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що у 2021 році на Сході загинуло 24 українських воїни.