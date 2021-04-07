У Кремлі сказали, доки триматимуть війська біля кордону України

Дмитро Пєсков розповів, що російські війська будуть біля кордону України стільки, скільки буде доцільним для керівництва. Також він заявив, що нібито не знає планів щодо дислокації військ Росії.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 7 квітня у коментарі журналістам сказав, як довго збройні сили Росії перебуватимуть біля українського кордону.

Читайте також Домовлятися з росіянами неможливо, – Данілов

Що сказали у Кремлі

Угруповання збройних сил Росії біля кордонів України нікому не загрожує і буде перебувати там стільки, скільки буде визнано доцільним керівництвом країни,

– сказав прессекретар.

За словами Дмитра Пєскова їхні "збройні сили перебувають на території Росії, де це визнано необхідним та доцільним". На запитання, як довго війська там перебуватимуть він заявив, що все вирішує військове керівництво та головнокомандувач.

Про терміни перебування військ біля України прессекретар також сказав: "Я не можу вам точно сказати, я не володію цією інформацією щодо планів дислокації і передислокації наших військ".

Коротко про події на Сході