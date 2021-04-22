Путін сам дасть відповідь, – у Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського

У Кремлі відреагували на пропозицію українського президента Володимира Зеленського щодо зустрічі на Донбасі з Володимиром Путіним. Російський президент сам відповість на це.

Про це прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ. Водночас в Кремлі не уточнили, коли саме чекати на відповідь.

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Цікаво, що Путіну доповіли про пропозицію Зеленського ще до послання до Федеральних зборів, яке відбулося 21 квітня.

Путін сам дасть відповідь на пропозицію українського лідера Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі, якщо вважатиме за необхідне,

– заявив Пєсков.

Водночас він додав, що офіційних запитів щодо зустрічі з Путіним Зеленський не надавав.

Пропозиція Зеленського

Раніше український лідер розповів, що 19 і 20 квітня під час засідань радників лідерів країн "нормандської четвірки", а також у ТКГ обговорювали відновлення режиму припинення вогню. Втім Росія відмовилася підтримати таку ініціативу.

Зеленський наголосив, що тоді прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування , аби найкраще зрозуміти ситуацію. Політик підкреслив, що буває на фронті щомісяця, тому готовий там зустрітися з Путіним.

, аби найкраще зрозуміти ситуацію. Політик підкреслив, що буває на фронті щомісяця, тому готовий там зустрітися з Путіним. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що поки Володимир Путін уникає переговорів у нормандському форматі, Україна має робити все можливе, щоб припинити війну.