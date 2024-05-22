Усередині Кремля йде велика війна: політтехнолог вказав на ознаки

Владімір Путін вперше за останні декілька років провів низку кадрових змін у міністерстві оборони Росії. Зокрема, звільнив з посади Сєргєя Шойгу та призначив на його місце економіста Андрєя Бєлоусова.

Зараз усередині Кремля іде велика війна. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що міжусобиці між російськими елітами можна було передбачити, дізнавшись про те, що Шойгу намагаються викорчувати та відрізати від грошових потоків. До того ж раптом у мережі з'явилися шокуючі подробиці про новопризначеного міністра оборони Росії, які навряд чи без допомоги змогли б знайти журналісти.

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"Вже хтось зливає усі подробиці про Бєлоусова, хтось інший зливає навпаки дані про військове протистояння Шойгу з ФСБ. День за днем йдуть арешти та обшуки в міністерстві оборони Росії", – мовив Шейтельман.

Кремлівський детектив

З матеріалу, який опублікував центр "Досьє", можна зробити висновок, що Бєлоусов, який тепер очолює міністерство оборони Росії, дивна й не зовсім адекватна людина – швидше за все психопат.

Ще у 2013 році він дав 7 обітниць Богородиці. Серед яких, дзвонити мамі кожен день, починати день з молитви, яку він вніс собі в календар, читати 30 сторінок щодня, обов'язково правильно харчуватися, займатися спортом і зберігати "гігієну" сексу.

Це небезпечний божевільний, але те, що президент Росії обирає зі свого оточення і призначає саме таку людину, психопата, говорить багато насамперед про самого Путіна,

– зазначив політтехнолог.

До речі, цікаве походження цих даних, адже навряд чи російські опозиційні журналісти самі зламали електронну пошту міністра оборони Росії. Ймовірно, це зробили люди, які причетні до російського керівництва й передали цю інформацію журналістам.

"Чому я про це взагалі задумався? Сьогодні також стало відомо, що Шойгу фізично намагався відбити у ФСБ свого заступника Тимура Іванова, якого все ж таки заарештували. Шойгу поставив до нього охорону, тож ФСБ декілька місяців намагалося арештувати Іванова, але не могло, бо відстрілювалися, тому вони його викрали з кабінету лікаря", – додав Шейтельман.

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