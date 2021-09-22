У Кремлі вже встигли заявити про свою непричетність до замаху на Шефіра

На Київщині 22 вересня невідомі обстріляли автівку першого помічника президента України Сергія Шефіра. У Росії оперативно відреагували на інцидент та запевнили у своїй непричетності.

На обстріл машини Шефіра під Києвом відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков. Зокрема, він прокоментував інформацію про російський слід.

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Реакція Москви на обстріл авто Шефіра

Це, звичайно (причетність Росії – 24 канал), не має нічого спільного з реальним станом справ, це скоріше ознаки такого надміру екзальтованого емоційного стану,

– заявив Пєсков.

Речник Путіна вважає, що в Україні чинні "політики традиційно не можуть виключити російський слід у всьому, щоб не відбувалось".

Обстріл машини Сергія Шефіра: що відомо

Вранці 22 вересня на Київщині невідомі обстріляли автівку першого радника Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

У машину влучили приблизно 10 куль. Сам Шефір відбувся переляком, однак водій отримав поранення.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що замах на радника Зеленського можна вважати терористичним актом. А президент, який перебуває у США, наголосив, що "передавати привіт" пострілами з лісу в авто його друга – це слабкість, натомість пообіцяв сильну відповідь.