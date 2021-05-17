У Кремлі заборонили чиновникам мати нерухомість в "недружніх державах"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував включення США та Чехії в список "недружніх країн". Речник Володимира Путіна зазначив, що російські високопосадовці не можуть володіти нерухомістю у відповідних країнах.

За словами Пєскова, посадовцям заборонено мати в цих країнах відповідне майно. Він додав, мовляв, якщо у них є там нерухомість, то вони "не високопоставлені".

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"Якщо вони є високопоставленими чиновниками і мають там нерухомість, то вони мають припинити бути високопоставленими чиновниками", – сказав Пєсков.

Дипломатичні скандали за участю Росії: головне

15 квітня США повідомили, що висилають з Вашингтону 10 російських дипломатів, яких запідозрили у співпраці зі спецслужбами Москви. Згодом США підтримала Польща, яка заявила про видворення зі своєї території 3 російських представників.

підтримала Польща, яка заявила про видворення зі своєї території 3 російських представників. Після цього Росія заборонила в'їзд 6 високопоставленим чиновникам США. Окрім того, Москва вислала 5 польських дипломатів.

Окрім того, рішення видворити російських дипломатів 17 квітня прийняла й Чехія. Їх країна підозрює у шпигунстві на користь спецслужб Москви. 18 квітня Росія заявила у відповідь, що висилає 20 чеських дипломатів.

25 квітня офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова повідомила, що Москва почала формувати список "недружніх країн".

Вже 28 квітня в ефірі одного з пропагандистських каналів Росії з'явився список країн, яких невдовзі можуть визнати недружніми для Росії.

У Росії таки затвердили список "недружніх держав". До переліку потрапили Сполучені Штати Америки та Чехія. Документ обмежує кількість росіян, яких консульства та посольства та західних країн можуть наймати для дипмісії.