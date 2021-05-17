У Кремлі заборонили чиновникам мати нерухомість в "недружніх державах"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував включення США та Чехії в список "недружніх країн". Речник Володимира Путіна зазначив, що російські високопосадовці не можуть володіти нерухомістю у відповідних країнах.
Джерело:ТАСС
За словами Пєскова, посадовцям заборонено мати в цих країнах відповідне майно. Він додав, мовляв, якщо у них є там нерухомість, то вони "не високопоставлені".
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"Якщо вони є високопоставленими чиновниками і мають там нерухомість, то вони мають припинити бути високопоставленими чиновниками", – сказав Пєсков.Довідка. У Росії таки затвердили список "недружніх держав". До переліку потрапили Сполучені Штати Америки та Чехія. Документ обмежує кількість росіян, яких консульства та посольства та західних країн можуть наймати для дипмісії.
Дипломатичні скандали за участю Росії: головне
- 15 квітня США повідомили, що висилають з Вашингтону 10 російських дипломатів, яких запідозрили у співпраці зі спецслужбами Москви. Згодом США підтримала Польща, яка заявила про видворення зі своєї території 3 російських представників.
- Після цього Росія заборонила в'їзд 6 високопоставленим чиновникам США. Окрім того, Москва вислала 5 польських дипломатів.
- Окрім того, рішення видворити російських дипломатів 17 квітня прийняла й Чехія. Їх країна підозрює у шпигунстві на користь спецслужб Москви. 18 квітня Росія заявила у відповідь, що висилає 20 чеських дипломатів.
- 25 квітня офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова повідомила, що Москва почала формувати список "недружніх країн".
- Вже 28 квітня в ефірі одного з пропагандистських каналів Росії з'явився список країн, яких невдовзі можуть визнати недружніми для Росії.