У Кремлі заявили, що НАТО "вторгається" в Україну

У Кремлі не стихає істерика через перспективу вступу України до НАТО. Цього разу речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Альянс "вторгається до України.

За словами рупора Кремля, "вторгнення НАТО" до України нібито погіршило стосунки Росії з Альянсом. Про це Дмитро Пєсков заявив під час інтерв'ю телеканалу CNN.

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Пєсков каже про "загрозу"

Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може миритися з тим, що НАТО нібито "вторгається" на територію України та "завозить своє озброєння". За його словами, Альянс буцімто має свою інфраструктуру на території України.

Ми спостерігаємо поступове вторгнення НАТО на територію України,

– заявив Пєсков.

Прессекретар Путіна переконаний, що напруга на кордоні з Україною є серйозною загрозою для континенту. Однак Пєсков і далі звинувачує Україну та НАТО в ескалації.

Інші заяви Пєскова

В інтерв'ю CNN, яке вийде в ефір 16 січня, прессекретар російського президента зробив чимало заяв. Зокрема, відповів на підозри щодо причетності Росії до кібератак на українські урядові сайти. Пєсков заявив, що Кремль до цього не причетний і такою позиція буде до тих пір, поки не доведуть протилежне.

Пєсков вважає, що напруженість на кордоні з Україною є надмірною. Мовляв, саме через це Росія і наполягає на конкретних кроках щодо договорів про стратегічну безпеку.

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