У Кремлі заявили, що проти залучення США до нормандського формату були Франція та Німеччина

У Кремлі відзначились заявою про залучення США до нормандського формату. Москва стверджує, що нібито Німеччина та Франція виступали проти цього.

Президент Росії Володимир Путін нібито говорив з колишнім держсекретарем США Джоном Керрі про розширення формату. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

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Путін сказав, Ми бачимо, що американці впливають на Україну... може поговорити з Німеччиною і Францією, щоб ви підключилися до нормандського формату? Це було при мені,

– переконує Лавров.

Франція та Німеччина нібито були проти

Як каже російський міністр, Керрі був готовий подумати, якби сторони запросили США. Однак потім Франція, мовляв, сказала "категоричне ні". За словами Лаврова, Франція зазначила, що слід працювати у форматі, в якому були підписані мінські домовленості.

Чиновник вважає, що США мають великий вплив на президента Володимира Зеленського. Лавров каже, що справу можна вирішити дуже швидко, якщо Штати готові підтримати виконання мінських угод.

США та нормандський формат: що відомо

Розмови про можливе приєднання США до переговорного процесу у нормандському форматі тривають протягом останніх кількох років. Цю ініціативу підтримує і президент Володимир Зеленський.

У липні 2021 Олексій Арестович заявив, що Андрій Єрмак і Вікторія Нуланд активно обговорюють залучення США до перемовин у "нормандському форматі".

Після зустрічі Зеленського з Джозефом Байденом Єрмак вже заявив про готовність США до участі у форматі. Втім, має бути згода усіх сторін, зокрема, й Росії.