Продали черешні на 200 тисяч доларів: як нардеп Крейденко придбав квартиру у центрі Києва
Джерело:Bihus.Info
Нардеп від партії "Слуга народу" Володимир Крейденко нині з дружиною живе в елітній квартирі в центрі Києва. Її вартість сягає близько 200 тисяч доларів, які сім'я нібито заробила на "продажі черешні".
У новій квартирі Крейденко разом з сім'єю почав жити ще восени 2022 році. Цікаво, що цього помешкання в елітному районі столиці немає в декларації нардепа, а власником є житла є батько Крейденка.
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Квартира за черешню
Дружина Крейденка почала публікувати в інстаграмі сторіс з нової квартири від осені 2022 року, але нардеп запевнив – вони переїхали лише у січні 2023 року. З соцмереж дружини розслідувачам стало зрозуміло, що сім'я живе в елітному ЖК на Печерську. Однак цієї квартири немає у власності нардепа або його дружини. Журналістам вдалося з'ясувати, що власником житла з осені 2022 року є батько Володимира Крейденка.
Орієнтовно, квартира у 111 квадратів коштувала близько 200 тисяч доларів. Пояснюючи, звідки сім'я взяла кошти на придбання квартири вартістю понад 7 мільйонів гривень, Крейденко заявив – заробили на продажі черешні.
Батьки до цього продали будинок (у Мелітополі – 24 Канал). І мій батько ж займався, а Мелітополь славиться черешнею, і мій батько займався, продавав цю черешню прямо фурами, продавав у різні країни, займався бізнесом,
– пояснив Крейденко.
Цікаво, що батько нардепа також мав 60 тисяч доларів на придбання новенького Hyundai Palisade.
Декларації нардепів: останні новини
- Керівник відділу контролю за обігом зброї ГУНП Києва Юрій Нерух нещодавно задекларував квартиру, яку "придбав" усього за 15 тисяч гривень, автомобіль Volkswagen Touareg – за 3 тисячі гривень. Мовиться не про оренду, а саме про купівлю. Залишається лише здогадуватися, як сім'ї Неруха вдається укладати такі вигідні угоди з цінами на майно, у сотні разів нижчими від ринкових.
- Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов задекларував будинок в Іспанії вартістю 8,7 мільйона гривень. Щоправда, додав він майно у звітність лише після розслідування журналістів.
- Колишній народний депутат Богдан Дубневич задекларував опудала впольованих ним тварин. Серед іншого також в декларації екснардепа з'явилися дорогі годинники, норкові шуби, ювелірні прикраси та мільйон гривень готівки.