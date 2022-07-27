На крейсері "москва" загинув син командира дивізії чорноморського флоту, – ЗМІ

Ще в квітні російський крейсер "москва" пішов на дно Чорного моря разом з частиною екіпажу. Росія досі не визнає загибелі окупантів, які перебували на борту судна. Але тепер повідомляють, що на крейсері загинув син командира дивізії чорноморського флоту.

Виданню "Агентство" повідомили, що на крейсері "москва", який затонув у середині квітня, загинув Валерій Криворіг – син командира дивізії чорноморського флоту Олега Криворога. Він там мав звання капітана-лейтенанта.

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Після затоплення корабля Криворіг досі вважається зниклим безвісти. Судячи з його сторінки у соцмережах, востаннє в мережі він був 9 квітня, за п'ять днів до загибелі крейсера "москва".

Батько зниклого – Олег Криворіг, командир 30-ї дивізії надводних кораблів чорноморського флоту. До цієї дивізії входив і крейсер "москва".

У пресслужбі Чорноморського флоту не відповіли на запитання журналістів та кинули слухавку.

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