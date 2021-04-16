Інформаційно підігрівають ситуацію, – Криклій про блокування Росією судноплавства у Чорному морі

У Кремлі мають намір закрити частину акваторію Чорного моря для військових кораблів та державних суден інших країн. Це – слід традиційної гібридної війни, яку щодня веде Росія.
Джерело:24 канал
Своїми діями, зокрема скупченням військ біля кордонів України, держава-агресор наразі намагається проводити інформаційні атаки. Таку думку в ефірі програми "Перехресний допит" висловив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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Росіяни "підігрівають" ситуацію
За його словами, отримана інформація морської та річкової адміністрації та державної гідрографії не підтверджують, що у Чорному морі відбуваються фактичні дії з блокування.
Але інформаційно – вони "підігрівають" ситуацію,
– зазначив Криклій.
Він зауважив, що українці звикли називати такі дії фейком – коли інформація не відповідає дійсності. Водночас для росіян – це один із варіантів інформаційних атак, які вони постійно здійснюють по багатьох напрямках, зокрема Україною.
Чому Росія стягує війська до кордонів
Міністр відзначив, що є багато варіантів, чому Росія стягує свої війська до кордонів України. Водночас більш достеменну інформацію мають військові, розвідка, які постійно перебувають біля лінії зіткнення.
"Можу сказати, що поки якихось дій – конкретних військових атак – не відбувалось. Але є інформаційний потік щодо скупчення військ біля кордону", – додав Криклій.
Блокування Росією суден у Чорному морі: що відомо
- З'явилась інформація, що Росія планує перекрити акваторію в напрямку Керченської протоки до жовтня 2021 року, обґрунтовуючи це навчаннями.
- Це означає, що пересування усіх військових та державних кораблів, зокрема й українських, буде забороненим.
- На це відреагувало Міністерство закордонних справ України, назвавши ситуацію порушенням суверенних прав нашої держави.
- Очільник Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що у порт не надходили повідомлення про заборону пересування українських суден через Керченську протоку.