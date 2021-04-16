Інформаційно підігрівають ситуацію, – Криклій про блокування Росією судноплавства у Чорному морі

У Кремлі мають намір закрити частину акваторію Чорного моря для військових кораблів та державних суден інших країн. Це – слід традиційної гібридної війни, яку щодня веде Росія.

Своїми діями, зокрема скупченням військ біля кордонів України, держава-агресор наразі намагається проводити інформаційні атаки. Таку думку в ефірі програми "Перехресний допит" висловив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Росіяни "підігрівають" ситуацію

За його словами, отримана інформація морської та річкової адміністрації та державної гідрографії не підтверджують, що у Чорному морі відбуваються фактичні дії з блокування.

Але інформаційно – вони "підігрівають" ситуацію,

– зазначив Криклій.

Він зауважив, що українці звикли називати такі дії фейком – коли інформація не відповідає дійсності. Водночас для росіян – це один із варіантів інформаційних атак, які вони постійно здійснюють по багатьох напрямках, зокрема Україною.

Чому Росія стягує війська до кордонів

Міністр відзначив, що є багато варіантів, чому Росія стягує свої війська до кордонів України. Водночас більш достеменну інформацію мають військові, розвідка, які постійно перебувають біля лінії зіткнення.

"Можу сказати, що поки якихось дій – конкретних військових атак – не відбувалось. Але є інформаційний потік щодо скупчення військ біля кордону", – додав Криклій.

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