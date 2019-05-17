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      Крилата швидка: жінку літаком евакуювали до лікарні через укус змії

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      На Харківщині жінку вкусила отруйна змія. За іронією долі гадюка напала на фахівця з плазунів. У Зої Бондаренко почався анафілактичний шок і її довелося якомога швидше доправляти до медиків. Завдяки вчасно наданій допомозі, жінка вже вдома.

      Потерпіла Зоя знає про змій усе, адже працює герпетологом. Гадюка вкусила жінку вдруге за десять років роботи. Хоча її професія зводить зі зміями щодня, проте на гадюку Нікольського натрапила випадково. Говорить, що якби не смикнула рукою, то змія б не напала й не вкусила б за палець.

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      Зоя пояснює, що її робота зобов'язує знати, як діяти, коли стався форс-мажор і напала будь-яка змія. Проте цього разу організм відреагував анафілактичним шоком.

      Укус змії
      Потерпіла Зоя показує руку з укусом змії

      В мене була сильна втрата тиску. Я вже не могла встати та рухатися. При повторному укусі, як в моєму випадку, це було не тільки отруєння, а ще й анафілактична реакція,
      – розповіла постраждала Зоя Бондаренко.

      У районній лікарні Краснокутська Зої ввели необхідну сироватку й повезли до Харкова. На всі зміїні укуси в області реагує так звана "крилата швидка".

      Крилата швидка
      Крилата швидка

      Літаки Цивільного патруля вилітають на відстань від 100 кілометрів. За три роки роботи пілотів це другий випадок такого порятунку.

      Головний чинник – це час. Тобто навіть, якщо дорога гарна, то це займає мінімум півтори години. А в нас це зайняло 20 хвилин,
      – пояснив пілот і керівник Цивільного повітряного патруля Юрій Покусай.

      На борту літака Зої надавав допомогу Роман. Лікар вперше літав і раніше не мав пацієнтів зі зміїним укусом. "При таких отруєннях важлива кожна хвилина. Чим швидше ми зможемо ввести протизміїну сироватку та надати необхідну допомогу, тим менше ризику для різноманітних ускладнень", – розповів лікар Роман Ходарєв.

      Гадюка Нікольського – це невеличкий плазун. Серпентолог Олександр Зіненко показав макет змії, яка вкусила Зою.

      Гадюка Нікольського макет
      Макет гадюки Нікольського

      Серпентолог Олександр Зіненко додав, що у дорослому стані гадюка Нікольського тотально чорна. Тільки кінчик хвоста може бути знизу жовтим. Це невелика змія, адже її найбільші екземпляри сягають розміром тільки до 90 сантиметрів. 

      Що робити, якщо вкусила змія?Фахівці радять в такій ситуації знерухомити кінцівку. В жодному разі не висмоктувати отруту, не припалювати місце укусу та не накладати джгут. За можливості зробити фото чи запам'ятати, як виглядала змія. Це допоможе лікареві швидше зорієнтуватися, яку протиотруту вводити.
      Головне правило – не чіпати плазунів, адже першими вони не нападають.

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      Теги: Новини України Новини Харкова Світ тварин
      Джерело: 24 канал
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