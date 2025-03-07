Крилаті ракети атакують Україну: куди вони летять

Російська армія здійснює чергову масовану повітряну атаку на Україну. Зараз у нашому небі фіксують крилаті ракети Х-101 з літаків Ту-95, "Калібри" з акваторії Чорного моря та інші загрози.

Ракетний обстріл розпочався під ранок 7 березня, про що повідомили Повітряні сили. 24 Канал пише усе, що відомо на цей момент.

Цієї ж ночі Пошкодження в передмісті Одесі та робота ППО на Київщині: Росія знову атакує Україну "Шахедами"

Ракетна атака на Україну 7 березня: хронологія подій

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