Крилаті ракети атакують Україну: куди вони летять
- Російська армія здійснює масовану повітряну атаку на Україну з використанням крилатих ракет Х-101 і "Калібрів".
- Попередня атака відбулася 25 лютого, коли було запущено 213 безпілотників та 7 крилатих ракет, з яких 6 збили.
Російська армія здійснює чергову масовану повітряну атаку на Україну. Зараз у нашому небі фіксують крилаті ракети Х-101 з літаків Ту-95, "Калібри" з акваторії Чорного моря та інші загрози.
Ракетний обстріл розпочався під ранок 7 березня, про що повідомили Повітряні сили. 24 Канал пише усе, що відомо на цей момент.
Цієї ж ночі Пошкодження в передмісті Одесі та робота ППО на Київщині: Росія знову атакує Україну "Шахедами"До речі, оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеки, мсовані атаки, загрози від ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Ракетна атака на Україну 7 березня: хронологія подій
Чернівці, Тернопіль – в укриття! Група ракет з Хмельниччини – на Тернопільщину, ще група – до Чернівецької області! Ракети заходять у повітряний простір Хмельниччини. Балістика на Сумщині. І ще ракети на півдні Вінниччини, курс північний та північно-західний. Групи ракет на північному заході Полтавщини, курс північно-східний. І ще швидкісні цілі на Сумщину. Групи ракет з Одещини північним курсом, в напрямку Вінницької області. Повітряна тривога в усій Україні. Групи ракет з Черкащини продовжують рух на Полтавщину. Ту-95 зробили ще один пусковий маневр в районі Волгограда, ракети підлітатимуть до години часу. Ракети на Харківщині, курсом на Полтавщину. Ймовірно, це вже Х-101. Черкаси – в укриття! Група ракет на сході Кіровоградщини продовжує рух у північному напрямку. Швидкісні цілі з Донеччини в напрямку Дніпропетровщини і Харківщини. Ракети з Одещини і Миколаївщини продовжують рух на північ. Одеса, Чорноморськ, Білгород-Дністровський – в укриття! Ще групи ракет на півдні Кіровоградщини продовжують рух у північно-східному напрямку, вектор – Кременчук. Ракети на півночі Миколаївщини, продовжують рух північним та північно-західним курсом. "Калібри" залетіли через Херсонщину. Також летять у бік Одеської області з Чорного моря. Також зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря. Повітряні сили інформують про зліт групи бортів Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області Росії.
Чернівці, Тернопіль – в укриття!
Група ракет з Хмельниччини – на Тернопільщину, ще група – до Чернівецької області!
Ракети заходять у повітряний простір Хмельниччини.
Балістика на Сумщині.
І ще ракети на півдні Вінниччини, курс північний та північно-західний.
Групи ракет на північному заході Полтавщини, курс північно-східний. І ще швидкісні цілі на Сумщину.
Групи ракет з Одещини північним курсом, в напрямку Вінницької області.
Повітряна тривога в усій Україні.
Групи ракет з Черкащини продовжують рух на Полтавщину.
Ту-95 зробили ще один пусковий маневр в районі Волгограда, ракети підлітатимуть до години часу.
Ракети на Харківщині, курсом на Полтавщину. Ймовірно, це вже Х-101.
Черкаси – в укриття!
Група ракет на сході Кіровоградщини продовжує рух у північному напрямку.
Швидкісні цілі з Донеччини в напрямку Дніпропетровщини і Харківщини.
Ракети з Одещини і Миколаївщини продовжують рух на північ.
Одеса, Чорноморськ, Білгород-Дністровський – в укриття!
Ще групи ракет на півдні Кіровоградщини продовжують рух у північно-східному напрямку, вектор – Кременчук.
Ракети на півночі Миколаївщини, продовжують рух північним та північно-західним курсом.
"Калібри" залетіли через Херсонщину. Також летять у бік Одеської області з Чорного моря.
Також зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря.
Повітряні сили інформують про зліт групи бортів Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області Росії.