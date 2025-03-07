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24 Канал Новини України Крилаті ракети атакують Україну: куди вони летять
7 березня, 03:37
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Крилаті ракети атакують Україну: куди вони летять

Олесь Друкач
Основні тези
  • Російська армія здійснює масовану повітряну атаку на Україну з використанням крилатих ракет Х-101 і "Калібрів".
  • Попередня атака відбулася 25 лютого, коли було запущено 213 безпілотників та 7 крилатих ракет, з яких 6 збили.

Російська армія здійснює чергову масовану повітряну атаку на Україну. Зараз у нашому небі фіксують крилаті ракети Х-101 з літаків Ту-95, "Калібри" з акваторії Чорного моря та інші загрози.

Ракетний обстріл розпочався під ранок 7 березня, про що повідомили Повітряні сили. 24 Канал пише усе, що відомо на цей момент. 

Цієї ж ночі Пошкодження в передмісті Одесі та робота ППО на Київщині: Росія знову атакує Україну "Шахедами"

До речі, оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеки, мсовані атаки, загрози від ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Ракетна атака на Україну 7 березня: хронологія подій

04:25, 07 березня

Чернівці, Тернопіль – в укриття!

04:22, 07 березня

Група ракет з Хмельниччини – на Тернопільщину, ще група – до Чернівецької області!

04:17, 07 березня

Ракети заходять у повітряний простір Хмельниччини.

04:06, 07 березня

Балістика на Сумщині.

І ще ракети на півдні Вінниччини, курс північний та північно-західний.

04:02, 07 березня

Групи ракет на північному заході Полтавщини, курс північно-східний. І ще швидкісні цілі на Сумщину.

03:59, 07 березня

Групи ракет з Одещини північним курсом, в напрямку Вінницької області. 

03:59, 07 березня

Повітряна тривога в усій Україні.

03:59, 07 березня

Групи ракет з Черкащини продовжують рух на Полтавщину.

03:56, 07 березня

Ту-95 зробили ще один пусковий маневр в районі Волгограда, ракети підлітатимуть до години часу.

03:53, 07 березня

Ракети на Харківщині, курсом на Полтавщину. Ймовірно, це вже Х-101.

03:52, 07 березня

Черкаси – в укриття!

03:51, 07 березня

Група ракет на сході Кіровоградщини продовжує рух у північному напрямку.

03:51, 07 березня

Швидкісні цілі з Донеччини в напрямку Дніпропетровщини і Харківщини.

03:49, 07 березня

Ракети з Одещини і Миколаївщини продовжують рух на північ.

03:47, 07 березня

Одеса, Чорноморськ, Білгород-Дністровський – в укриття!

Ще групи ракет на півдні Кіровоградщини продовжують рух у північно-східному напрямку, вектор – Кременчук.

03:39, 07 березня

Ракети на півночі Миколаївщини, продовжують рух північним та північно-західним курсом.

03:38, 07 березня

"Калібри" залетіли через Херсонщину. Також летять у бік Одеської області з Чорного моря.

03:06, 07 березня

Також зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря.

01:00, 07 березня

Повітряні сили інформують про зліт групи бортів Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області Росії.

Зауважмо, попередня масована комбінована атака ворога відбулася 25 лютого. Тоді російська армія запустила 213 ударних безпілотників та 7 крилатих ракет Х-101 з Ту-95МС. Повітряні сили звітували про збиття 6 із них.