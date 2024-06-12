Крилаті ракети, ударні БпЛА і, попередньо, балістика: перший звіт КМВА про атаку на Київ
Джерело:КМВА
Київська область стала центральною ціллю атаки ворога цієї ночі, 12 червня. Російські військові провели комбіновану атаку на столицю, застосувавши кілька видів озброєнь.
Усе почалося традиційно з пусків "Шахедів", потім стало відомо про зліт Ту-95, які є носіями крилатих ракет Х-101. А потім ще була інформація й про застосування балістики, щоправда, поки непідтверджена.
Докладно про нічну атаку Ту-95МС випустили крилаті ракети: куди вони летіли
Перший звіт від КМВА щодо нічної атаки ворога на Київ
Яке повідомили у КМВА невдовзі після скасування повітряної тривоги у Київській області, удар ворога по столиці був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Це були:
- Крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, що заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями.
- Практично одночасно з ракетами також із півдня рухалися ударні БпЛА.
- За попередніми даними, противник випустив по столиці ще й балістику.
Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години. Силами та засобами ППО всі повітряні цілі були знищені.
У столиці, попередньо, без постраждалих та руйнувань.
Коротко про попередні атаки на Київ
- 8 травня під ударом був Київ під час масованої атаки ворога. Тоді загарбники використали ракети Х-101, які атакували з кількох напрямків. ППО всі цілі в районі столиці знищила.
- Ракета на Київ летіла і зранку 31 травня. Її збили, але уламки спричинили пожежу та руйнування. Загиблих та постраждалих тоді також не було.
- А 7 червня російські військові атакували Київську область "Шахедами" та ракетами, і в регіоні спалахнула пожежа на промисловому об'єкті.