Крим – не для них, – Зеленський про черги втікачів на Керченському мосту

Черги, які утворилися на виїзді з окупованого росіянами Криму, доводять, що більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим – не місце для них.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні.

Важливо Їхнє знищення – це порятунок наших людей, – Зеленський у зверненні прокоментував вибухи у Криму

У цьому контексті Зеленський подякував всім українцям, які допомагають нашим Збройним Силам, розвідці, спецслужбам послаблювати армію окупантів.

У цьому значна перевага України та першопричина нашої майбутньої перемоги – боротьба наших захисників базується на безумовній підтримці українського народу. Це народна визвольна війна, це всеукраїнська боротьба за свободу й незалежність для нашої держави,

– наголосив український лідер.

Він додав, що останні місяці кількість "бавовни" на тимчасово окупованих територіях збільшилася. Причини вибухів можуть бути різні.

"Але сенс у них усіх один: знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів рятує життя наших людей. Що менше буде в окупантів можливостей творити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі", – підсумував Зеленський.

Президент України також попросив українців у Криму та в інших окупованих регіонах бути дуже уважними і не наближатися до військових об'єктів російської армії та всіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси й техніку.

Раніше до українців, які мешкають на тимчасово окупованій території, звернулася постійна представниця президента України у Криму Таміла Ташева. Вона наголосила, що Україна обов'язково звільнить Крим. А поки – слід бути обережним та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зауважив, що корки на виїзді з Криму свідчать про те, що частина людей виїхала або хоче виїхати з півострова якомога швидше.

Що відомо про "бавовну" в Криму

Протягом 16 серпня у тимчасово окупованому росією Криму прогриміло декілька вибухів. Крім детонації складу боєприпасів ще загорілась підстанція і були вибухи на авіабазі у Гвардійському.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповідав, як саме росіянам нашкодила "бавовна". Вони планували перепід'єднати Запорізьку АЕС, аби забезпечувати українською електроенергією окупований Крим. Вибухи 16 серпня тепер не дадуть їм цього зробити.

А український журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що поблизу Джанкоя 16 серпня російські окупанти втратили багато техніки. У момент "бавовни" її розвантажували на залізничній колії.

Наслідки вибуху під Джанкоєм: дивіться відео