У Крим після ударів прибув спецборт Росії: що важливе розповіли партизани

У тимчасово окупований Крим після атак ЗСУ прибув ворожий президентський спецборт. Партизани припускають, що на півострів могли прилетіти представники російського генштабу та головного управління ФСБ.

Партизани "Атеш" пояснюють, що російські представники генштабу та ФСБ, ймовірно, прибули в Крим, щоб покарати відповідальних, призначити винних та шукати "зрадників" за провал в обороні півострова. Адже наші військові знищили ще один пункт управління ворогів у Саках.

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Чому росіяни скеровують спецборти у Крим

Наші агенти повідомляють, що внаслідок попадання українських ракет по командних пунктах Росії в Євпаторії та Севастополі до Криму все частіше прибувають літаки зі спеціального льотного загону "Росія". Вказаний спецзагін забезпечує перевезення високих посадових осіб Росії. Він безпосередньо підпорядковується управлінню справами президента Росії,

– пояснили партизани.

За їхніми даними, за останні декілька днів зафіксували прибуття декількох літаків зі спецборту. На борту, ймовірно, були представники генштабу та головного управління ФСБ. Їхня мета – покарати відповідальних, призначити винних і шукати "зрадників" за провал в обороні.

"Керівництво країни-терориста дуже стурбоване крайніми ударами Сил оборони України по військових об'єктах у Криму. Вирішили взяти під свій безпосередній контроль оборону Криму. Для них стала очевидною проблема із засобами ППО на півострові". – розповіли партизани.

За їхньою інформацією, після попадання до командного пункту зв'язку в Євпаторії, в окупантів посилилися проблеми із системою розпізнавання цілей "свій – чужий". Партизани пояснили, що сподіватимуться на те, що таки буде російський "дружній вогонь" та, що Сили оборони України використають це вікно можливостей для знищення окупантів у Криму.

Потужні вибухи в Криму: коротко