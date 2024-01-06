У Крим після ударів прибув спецборт Росії: що важливе розповіли партизани
Джерело:"Атеш"
У тимчасово окупований Крим після атак ЗСУ прибув ворожий президентський спецборт. Партизани припускають, що на півострів могли прилетіти представники російського генштабу та головного управління ФСБ.
Партизани "Атеш" пояснюють, що російські представники генштабу та ФСБ, ймовірно, прибули в Крим, щоб покарати відповідальних, призначити винних та шукати "зрадників" за провал в обороні півострова. Адже наші військові знищили ще один пункт управління ворогів у Саках.
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Чому росіяни скеровують спецборти у Крим
Наші агенти повідомляють, що внаслідок попадання українських ракет по командних пунктах Росії в Євпаторії та Севастополі до Криму все частіше прибувають літаки зі спеціального льотного загону "Росія". Вказаний спецзагін забезпечує перевезення високих посадових осіб Росії. Він безпосередньо підпорядковується управлінню справами президента Росії,
– пояснили партизани.
За їхніми даними, за останні декілька днів зафіксували прибуття декількох літаків зі спецборту. На борту, ймовірно, були представники генштабу та головного управління ФСБ. Їхня мета – покарати відповідальних, призначити винних і шукати "зрадників" за провал в обороні.
"Керівництво країни-терориста дуже стурбоване крайніми ударами Сил оборони України по військових об'єктах у Криму. Вирішили взяти під свій безпосередній контроль оборону Криму. Для них стала очевидною проблема із засобами ППО на півострові". – розповіли партизани.
За їхньою інформацією, після попадання до командного пункту зв'язку в Євпаторії, в окупантів посилилися проблеми із системою розпізнавання цілей "свій – чужий". Партизани пояснили, що сподіватимуться на те, що таки буде російський "дружній вогонь" та, що Сили оборони України використають це вікно можливостей для знищення окупантів у Криму.
Потужні вибухи в Криму: коротко
- Особливо тривожно в Криму стало ввечері 4 січня – там місцеві мешканці говорили про звуки вибухів, що нагадують прильоти. Їх чули у Новофедорівці, що у Сацькому районі, в Євпаторії та Скворцовому.
- Згодом в Управлінні стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України написали, що Збройні сили України уразили командний пункт з'єднання окупаційних військ поблизу Севастополя. Також джерела 24 Каналу повідомили, що у Севастополі попередньо є влучання у військову частину в Юхаріній балці, де був підрозділ секретного захищеного зв'язку з російським генштабом.
- Сили оборони України завдали потужного удару по частині зв'язку в Євпаторії. Там була пожежа. 5 січня в Криму також було тривожно – оголошували про тривогу в Севастополі. У районі Севастопольської та Стрілецької бухт виднівся дим.
- Вибухи в Криму пролунали й у ніч проти 6 січня. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що українським військовим вдалося вразити військовий аеродром у Саках.