Крим – це рестарт України як міжнародного гравця, – Кулеба
Джерело:"НВ"
У "Кримську платформу" на початку ідеї її створення міжнародні партнери України не вірили. Втім, дипломатичні зусилля показують успіх цієї ініціативи та її певну революційність.
Так, ситуація з Кримом стала рестартом міжнародної суб'єктності України. Таку думку в інтерв'ю висловив глава МЗС Дмитро Кулеба.
До речі Початок дороги до звільнення Криму, – ексглава МЗС про саміт Кримської платформи
"Амбітний проєкт придуманий лише нами"
Кримська платформа – це перший настільки масштабний проєкт, який Україна сама вигадала і втілює. Глава МЗС відзначає, проєкт масштабний, хоч на початку обговорень партнери не сприймали його серйозно.
Коли ми вперше почали говорити про "Кримську платформу" з нашими партнерами, то країни, які зараз братимуть участь у саміті на високому рівні, спочатку не хотіли нічого навіть слухати про ідею саміту. Перша реакція на "Кримську платформ": "Навіщо дублювати зусилля? До чого це приведе?
– зізнався Кулеба.
Зрештою на фінішній прямій ті самі партнери зізнаються, що ідея – дуже хороша і "крута". У цьому контексті Кулеба зазначає: Крим – це рестарт України як міжнародного гравця. Тепер наша держава – не бідкається, а сама себе рятує.
Ми 7 років щодо Криму були жертвою, тільки і розповідали, як нам погано, як нас образили, як усе погано в самому Криму. Ми переходимо від статусу жертви до статусу рятівника, безумовно, – розповів глава МЗС.
Головне про Кримську платформу
- Кримська платформа – це дипломатична ініціатива, що спрямована на деокупацію півострова Росією та повернення до складу України.
- Це один зі способів координувати спільні зусилля у рамках міжнародного партнерства.
- Створення Кримської платформи восени 2020 року анонсував Володимир Зеленський.
- Перший саміт платформи проведуть 23 серпня. Він складатиметься з 4 тематичних панелей.
- Надалі Кримська платформа діятиме на постійній основі. У Києві розташовуватиметься її офіційний офіс.