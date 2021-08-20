Крим – це рестарт України як міжнародного гравця, – Кулеба

20 серпня 2021 , 09:40
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Джерело:

"НВ"

У "Кримську платформу" на початку ідеї її створення міжнародні партнери України не вірили. Втім, дипломатичні зусилля показують успіх цієї ініціативи та її певну революційність.

Так, ситуація з Кримом стала рестартом міжнародної суб'єктності України. Таку думку в інтерв'ю висловив глава МЗС Дмитро Кулеба. 

До речі Початок дороги до звільнення Криму, – ексглава МЗС про саміт Кримської платформи

"Амбітний проєкт придуманий лише нами"

Кримська платформа – це перший настільки масштабний проєкт, який Україна сама вигадала і втілює. Глава МЗС відзначає, проєкт масштабний, хоч на початку обговорень партнери не сприймали його серйозно.

Коли ми вперше почали говорити про "Кримську платформу" з нашими партнерами, то країни, які зараз братимуть участь у саміті на високому рівні, спочатку не хотіли нічого навіть слухати про ідею саміту. Перша реакція на "Кримську платформ": "Навіщо дублювати зусилля? До чого це приведе?
– зізнався Кулеба.

Зверніть увагу! перша заступниця глави МЗС Еміне Джапарова розповіла, що низка країн із різних причин відмовилась брати участь у Кримській платформі. Але немає практики, коли держава повідомляє про те, що вона відмовляється від участі через треті країни, які втручаються у дипломатичні процеси.

Зрештою на фінішній прямій ті самі партнери зізнаються, що ідея – дуже хороша і "крута". У цьому контексті Кулеба зазначає: Крим – це рестарт України як міжнародного гравця. Тепер наша держава – не бідкається, а сама себе рятує.

Ми 7 років щодо Криму були жертвою, тільки і розповідали, як нам погано, як нас образили, як усе погано в самому Криму. Ми переходимо від статусу жертви до статусу рятівника, безумовно, – розповів глава МЗС.

Головне про Кримську платформу

  • Кримська платформа – це дипломатична ініціатива, що спрямована на деокупацію півострова Росією та повернення до складу України.
  • Це один зі способів координувати спільні зусилля у рамках міжнародного партнерства.
  • Створення Кримської платформи восени 2020 року анонсував Володимир Зеленський.
  • Перший саміт платформи проведуть 23 серпня. Він складатиметься з 4 тематичних панелей.
  • Надалі Кримська платформа діятиме на постійній основі. У Києві розташовуватиметься її офіційний офіс.
Автор: Вероніка Климська