Крим вже став потужною російською військовою базою, – дослідник Сonflict Intelligence Team

Росія розгорнула новий військовий табір в окупованому Криму. Також окупанти залучили на півострові авіацію, а в Чорне море зайшли їхні кораблі. Це показує, що Кремль перетворив Крим на військову базу.

Таку думку висловив дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов. І додав, що новий військовий табір Росія розмістила в цілком безлюдному місці.

Зверніть увагу Росія побудувала новий військовий табір в окупованому Криму: фото з супутника

За його словами, в інтернеті немає жодних відео чи фотографій з цього місця. За винятком лише супутникових світлин.

Де-факто, Крим вже став потужною російською військовою базою. Там розташовані засоби ППО, "Іскандери". Все це достатньо серйозно,

– підкреслив він.

Водночас він розповів, що Росія зараз не акцентує на проблемі води в Криму. Основний наголос російської пропаганди зроблений на те, що Україна готує якусь провокацію на лінії зіткнення на Донбасі. Відтак нагнітається історія навколо окупованих Донецької й Луганської областей, а не півострова.

"Мені здається, що Крим – не першочергова ціль пропаганди чи реального наступу, якщо таке відбудеться", – зазначив дослідник Сonflict Intelligence Team.

Важко уявити, що в Криму будуть російські миротворці, – Михайлов

Кирило Михайлов вважає, що в Криму не повториться сценарій Південної Осетії. Відтак на окупованому півострові навряд чи з'являться так звані миротворці.

Втім зауважив, не можна виключати втілення такого сценарію саме на Донбасі.

Адже у 2014 – 2015 роках ми бачили таку підготовку, там були знаки так званих миротворчих сил. Але тоді, мабуть, відмовилися від цієї ідеї й перейшли до таємного вторгнення,

– пригадав він.

Кирило Михайлов розповів про мілітаризацію Криму: відео

Що цьому передувало