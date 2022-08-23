Кримська платформа сьогодні стає маркером для лідерів світу, – Бабін
В Україні відбувається другий саміт Кримської платформи. У заході взяли участь набагато більше представників світових держав, ніж минулого року.
Про це 24 каналу розповів представник президента України в АР Крим у 2017 – 2018 роках Борис Бабін. За його словами, сьогодні Кримська платформа стала своєрідним орієнтиром щодо позиції іноземних держав у питанні окупації Криму росією.
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Чому збільшилася кількість учасників Кримської платформи
Як зазначив Бабін, рік тому участь представників інших країн у саміті засвідчувала їх належність до когорти правомірних держав, які засуджують окупацію півострова.
Сьогодні ж Кримська платформа стає маркером для світових лідерів. Якщо ви сьогодні не берете участь у форумі в Києві, а чи варто вас розцінювати, як потужну державу? Адже ви ухиляєтеся від ключових тенденцій світової політики,
– сказав експредставник президента України в АР Крим.
За його словами, збільшення кількості учасників також пояснюється онлайн-форматом заходу.
"Адже навіть у мирний час зібрати 50 президентів чи прем'єрів у Києві важкувато", – додав Бабін.
Як змінилося ставлення Заходу до України
Окрім того, із початком російської агресії Київ довів свою тверду позицію у питанні Криму.
Україна стійка до будь-яких ультиматумів і далека від будь-якої думки про капітуляцію та якісь територіальні поступки. Ця дуже потужна позиція істотно змінила ставлення країн Заходу до України. Вони бачать, що ми не збираємося здаватися,
– зазначив Бабін.
За його словами, світові лідери усвідомили, що питання Криму на міжнародному рівні слід вирішувати з повагою до територіальної цілісності України, адже інших варіантів не існує.
"Відбувалася певна переоцінка. Те, що сьогодні Україна стала повноцінним суб'єктом світової політики, – це очевидний факт", – наголосив колишній представник президента України в АР Крим.
Він зауважив, що це також сприяло збільшенню уваги світу до Кримської платформи.
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Кримська платформа у Києві: які заяви лунали
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що для України Крим – не просто територія і не фішка в геополітичній грі. Для нас – це частина нашого народу і суспільства. Він додав, що після деокупації Крим з всією нашою державою стане частиною Євросоюзу.
- Президент Польщі Анджей Дуда під час саміту Кримської платформи заявив, що газопровід "північний потік-2" має бути повністю демонтований. За його словами, коли росія воює проти України, бізнес з країною-агресоркою не повинен вестись.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на тому, як важливо допомогти Україні здобути перемогу над російськими окупантами. Столтенберг додав, що постійно просить партнерів надавати ЗСУ більше зброї.