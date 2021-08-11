Кримська платформа розширюється: кількість учасників зросла до 38

11 серпня 2021 , 15:28
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Джерело:

твітер Дмитра Кулеби

Станом на 11 серпня загальна кількість учасників саміту Кримської платформи зросла до 38. Участь у заході підтвердив ще один європейський партнер.

Список країн, які висловлюють підтримку та готовність взяти участь у першому саміті Кримської платформи, продовжує розширюватися.

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Все більше країн підтримують Кримську платформу

Кількість учасників установчого саміту Кримської платформи щойно (11 серпня – 24 канал) зросла до 38,
– написав Кулеба.

Він уточнив, що ще один європейський партнер надіслав підтвердження. Наразі Україна продовжує працювати над збільшенням підтримки Кримської платформи та кількості її засновників.

Нагадаємо, 10 серпня свою участь в ініціативи підтвердили одразу 3 європейські країни.

Кримська платформа: що про неї відомо

Автор: Наталія Пристанська