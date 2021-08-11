Кримська платформа розширюється: кількість учасників зросла до 38
11 серпня 2021 , 15:28Читать новость на русском
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Станом на 11 серпня загальна кількість учасників саміту Кримської платформи зросла до 38. Участь у заході підтвердив ще один європейський партнер.
Список країн, які висловлюють підтримку та готовність взяти участь у першому саміті Кримської платформи, продовжує розширюватися.
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Все більше країн підтримують Кримську платформу
Кількість учасників установчого саміту Кримської платформи щойно (11 серпня – 24 канал) зросла до 38,
– написав Кулеба.
Він уточнив, що ще один європейський партнер надіслав підтвердження. Наразі Україна продовжує працювати над збільшенням підтримки Кримської платформи та кількості її засновників.
Нагадаємо, 10 серпня свою участь в ініціативи підтвердили одразу 3 європейські країни.
Кримська платформа: що про неї відомо
- Створення Кримської платформи ще у вересні 2020 року анонсував Володимир Зеленський. Мета ініціативи – об'єднати сили щодо деокупації Криму.
- Перший саміт платформи проведуть напередодні 30-го Дня Незалежності – 23 серпня. Він складатиметься з 4 тематичних панелей. Окрім цього, буде основне засідання за участі глав міжнародних делегацій.
- Водночас в Україні роздумують над тим, аби "припаркувати" Кримську платформу в межах Організації Об'єднаних Націй. Адже проводити захід щорічно немає можливості.