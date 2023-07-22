Знову призупинено рух автотранспорту, – Чубаров сказав, що відбувається на Кримському мосту

Окупаційна влада Криму заявила, що 22 липня призупинено автомобільний рух по Керчинському мосту. Це вже вдруге за останні 48 годин росіянам "трєвожно" на тимчасово окупованому півострові.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зауважив, після вибуху на мосту у ніч проти 17 липня мінімізовано сполучення між Кримом й Росією через Керчинську протоку. Про це він розповів 24 Каналу.

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Тривога лунає часто

Ймовірно, російські загарбники щось приховують від людей. На півострові окупанти часто оголошують повітряну тривогу.

Знову призупинено рух автомобільно транспорту по мосту. Це відбувається дуже часто й свідчить, що пошкодження внаслідок вибухів дуже суттєві,

– сказав Чубаров.

Наразі Керчинська поромна переправа не працює вночі з 21 до 5 години. Росіяни перевозять нею лише рейсові автобуси з дітьми. Попри небезпеку, окупанти відправляють дітей в табори на територію окупованого Криму. А всіх інших змушують їхати суходільним коридором так званим "альтернативним" шляхом.

Перевезення ускладнено

О 10:40 22 липня окупаційна влада Криму повідомила, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Станом на 11:30 повідомляється, що рух відновили.

Вибухи на Кримському мосту 17 липня вкрай ускладнили логістику російської армії. Весь легковий автотранспорт й перевезення малогабаритних вантажів здійснювалося через Кримський міст. Так, окупанти забезпечували певні умови для перевезення військової техніки й пального.

"Тепер через те, що багато транспорту спрямовано на суходільний коридор, то ускладнюється перевезення техніки ворога. Адже все треба забезпечувати через єдиний коридор", – зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Що відомо про вибух на Кримському мосту

У ніч проти 17 липня на Кримському мосту сталась "надзвичайна подія". Окупаційна влада заявила про "атаку українських безпілотників". На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.

Аналітики американського Інституту вивчення війни переконані, що атака на Кримський міст матиме подальші наслідки для логістики окупантів на Півдні України.

Після підриву Кримського мосту вздовж майже всього сухопутного коридору росіяни збільшують кількість блокпостів. Окупанти роблять це не для контролю за безпекою, а щоб обдирати людей, які виїжджають з Криму.