Операції виключно України, – глава СБУ Малюк детально розповів про вибухи на Кримському мості
Джерело:NV
У Службі безпеки запевняють, що вибухи на незаконно збудованому Кримському мосту є операціями України. Іноземні спецслужби до них стосунки не мають жодного. Перший раз переправу було підірвано за допомогою вибухівки, другий – атаковано за допомогою дронів.
Власне, 8 жовтня 2022 року вперше на Кримському мосту цвіла "бавовна". Українські спецслужби застосували 21 тонну вибухівки в тротиловому еквіваленті, аби підірвати переправу. Про це детально розповів голова СБУ Василь Малюк.
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Перший вибух
За словами очільника спецслужб, обмотали вибухівку пакувальною плівкою – усе для того, аби непомітно її довезти до мосту. Власне, за легендою для росіян, саме рулони такої плівки, а не вибухівку, перевозила вантажівка.
Вибухівка, обмотана плівкою, що підірвала Кримський міст / Фото СБУ, надане 24 Каналу
Працівники Служби безпеки спеціально підібрали таку товщину плівки, аби сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку всередині.
Пакування вибухівки для підриву Кримського мосту / Світлина СБУ, надана 24 Каналу
Окрім того, нашим спецслужбовцям вдалось обійти спеціальні глушилки на Кримському мосту, які збивають GPS-координати. Тож 8 жовтня 2022 року "вантаж з плівкою" злетів у повітря саме на середині переправи.
Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки росіян,
– констатував Малюк.
Другий вибух
Як зазначив голова СБУ, другий вибух на Кримському мосту вже в липні 2023-го був наслідок атаки морських дронів. В організації операції велику роль відіграв офіцер на позивний "Хантер".
Саме цей військовий доклав чимало зусиль для створення таких безпілотників, які й підірвали один із символів путінського режиму.
Це було непередаване відчуття. Коли стався вибух, ми дуже голосно кричали, тому що напруга всередині була величезною,
– сказав очільник Служби безпеки.
Водночас про ці безпілотники, що атакували Кримський міст, слід знати таке:
- вони переносили 850 кілограмів вибухівки;
- дрони мали модернізовану систему управління та були непомітними для ворожих радіолокаційних станцій завдяки унікальному матеріалу;
- конструкція БпЛА передбачала три види управління і самознищення в разі необхідності.
Окрім того, Малюк наголосив, що Кримський міст є законною ціллю для України та ми без допомоги іноземних держав здійснювали атаки на переправу декілька разів.
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До речі, той факт, що Крим є територією України, визнають уже навіть на кремлівських телеканалах. Коментуючи надання нашій державі далекобійних ракет Taurus, пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що за допомогою такого озброєння Україна може і по Криму завдавати ударів, оскільки вважає півострів своїм.