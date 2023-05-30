Усе попереду: Данілов пояснив, чому Storm Shadow ще не полетіли на Кримський міст

Багато експертів відзначали, що як тільки Україна отримає британські ракети Storm Shadow, першою її ціллю стане Кримський міст. Цю зброю ЗСУ вже має, однак працює нею поки що не по тимчасово окупованому Криму.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що всі питання стосовно використання Storm Shadow – в компетенції Збройних Сил України. Адже вони знають, що робити, коли і як. І які саме об'єкти мають бути уражені в першу чергу. Про це він розповів 24 Каналу.

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Не потрібно поспішати

В певний час черга дійде до всіх об'єктів, які будуть складати для загрозу для України.

"Усе попереду і не потрібно поспішати. Особливо в таких дуже чутливих питаннях, до яких потрібно ретельно готуватись, щоб отримати стовідсотковий результат", – відзначив Данілов.

Україна не воює з російським населенням

Також ЗСУ дуже потребує винищувачів F-16 від наших партнерів. І тоді теоретично матиме можливість збивати над Каспійським морем російський Ту-95, який запускає крилаті ракети по Україні.

Якщо є загроза життю українським громадянам, у нас немає обмеження, в який спосіб ми маємо діяти,

– наголосив секретар РНБО.

Він зауважив, що Україна не воює з російським цивільним населенням і не вражає по інфраструктурних об'єктах Росії.

"Якщо мовиться про ураження, то з нашого боку ми можемо вражати тільки по ворожих військових об'єктах, які можуть завдавати нам шкоду або вбивати наших громадян", – зазначив Олексій Данілов.