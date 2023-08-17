Візуально дуже помітна: чи справді димова завіса допоможе окупантам врятувати Кримський міст

Російські окупанти регулярно використовують димові завіси, коли Кримський міст перебуває під загрозою. Це – досить відомий тактичний прийом.

Про це 24 Каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко, зауваживши, що від такого диму заздалегідь вказані координати в ракетах чи безпілотниках не зміняться.

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Однак дими, можливо, здатні дещо впливати на апарати, де є оптичний канал. Вони можуть частково приховати опори самого Кримського моста.

Димові генератори поставили там досить давно. У разі застосування ракет чи безпілотних систем, у яких є оптичний канал, можливо, дим може запобігти влучанню в об'єкт. Це досить відомий тактичний прийом,

– зауважив Риженко.

Кримський міст буде знищений

За словами Риженко, на сьогодні відомо, що від влучання морських дронів, які сталися в липні, пошкоджена одна частина автомобільного полотна. Сама дорога працює обмежено у реверсному режимі.

Залізнична гілка, на жаль, досі працює. Але це питання часу, коли увесь цей об'єкт буде повністю знищений.

Там серйозний режим безпеки. Вони переганяють через міст до Криму досить багато бронетехніки та боєприпасів. Це все потім йде на зберігання на північ або захід Криму. А вже звідти – на тимчасово окуповані материкові наші території,

– зазначив Риженко.

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Кримський міст є дійсно важливою логістичною артерією окупантів. Але вона точно буде знищена. Це суттєво послабить можливості російських загарбників.

Вибухи біля Кримського моста: коротко