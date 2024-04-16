Не лише Кримський міст: Світан сказав, що ще треба знищувати в Криму

Україна неодноразово намагалась зруйнувати Кримський міст, але вдавалось тільки на деякий час призупинити його роботу. Зараз же деякі західні ЗМІ пишуть, що влітку 2024 року Кримський міст може бути зруйнований повністю. Українські Сили оборони мають ще багато цілей для ударів по Криму.

Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт розповів 24 Каналу, що Кримський міст треба було зруйнувати вже давно. Ці спроби були – його вивели з ладу у 2022 та 2023 роках. Він зазначив, що це треба продовжувати.

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Що робити з Кримським мостом

Світан висловив думку, що зруйнувати Кримський міст можна тільки тоді, коли Україна звільнить Крим. Міст після цього можна розібрати. Зараз же можемо тільки вивести його з ладу, адже Росія по Керченському мосту переправляє багато військової амуніції.

Росіяни намагаються її (амуніцію – 24 Канал) приховати. Кажуть, що там тільки громадський рух, але військові переміщення там також є. Як і по поромній переправі у Керчі, яку також потрібно знищити,

– сказав військовий експерт.

Через Керченську протоку Росія активно переміщує військові засоби поромами. Світан наголосив, що Україні потрібно знищувати пороми та пристані з Кримської й Таманської сторони.

Чим руйнувати Керченський міст

Світан вважає, що для виведення з ладу Кримського мосту достатньо невеликої кількості далекобійних ракет.

Найкращий варіант використовувати різнорівневу атаку, тобто підводні, надводні дрони та крилаті ракети. Туди (до мосту – 24 Канал) може дістати балістика – наші ракети С-200 (технічна дальність 300 кілометрів), ATACMS (300 кілометрів),

– розповів полковник запасу ЗСУ.

Світан назвав ще одну ціль для ЗСУ – це Новоросійський порт. Росія там перевозить приблизно 60% своєї нафти, що проблемою для України.

Як тільки буде достатньо засобів і наказ, то, теоретично, його (Новоросійський порт – 24 Канал) можна знищити,

– припустив він.

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