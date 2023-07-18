Надводні дрони дуже важко виявити: чи зможе Росія протистояти наступним атакам

Європейський супутник за кілька годин до влучання по Кримському мосту зафіксував рух кількох надводних дронів. Однак виявити їх, аби знешкодити – дуже складно. Адже це вимагає неабияких зусиль.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. До слова, раніше Михайло Федоров повідомив, що Кримський міст атакували саме українські надводні дрони.

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Якщо в росіян є ППО для збивання повітряних цілей, то з надводними цілями для них все буде складніше. Власне, розпізнати надводні дрони за будь-яких умов дуже складно. Для цього потрібно чимало заходів.

Річ у тім, що самі по собі глісерний човен малопомітний. В нього ефективна площа розсіювання. Тому визначити його на поверхні води практично нереально. Локатори ППО його точно не побачать,

– пояснив Роман Світан.

Є можливість визначати рух човнів завдяки бортовим засобам виявлення на кораблях. Однак і тут є нюанс. Адже ці кораблі постійно доведеться тримати в бойовій готовності. Тим паче можна обійти корабель, якщо є інформація про його локації.

"Загалом, правильно прокладений маршрут – і їх ніхто не помітить. Тільки візуально на самому мосту. А це ж на кожну опорну вишку (потрібно – 24 Канал) ставити когось з кулеметом і виставляти дозорних, аби спостерігати на підході", – зазначив військовий експерт.

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Далі може бути більше

Не виключено з цих причин подібних операцій може побільшати. Такі човни можуть долати відстань 500 – 800 кілометрів з огляду на вагу та двигуни.

Якщо туди добрались – є певний супутниковий зв'язок, яким керувався цей дрон. Я думаю, що це був прямий зв'язок, тобто постійний зв'язок з дроном. Найімовірніше, і з відеоспостереженням,

– зазначив Світан.

Полковник запасу припустив, що невдовзі деякі кадри влучання по Кримському мосту оприлюднять. Тоді розібрати самі удари можна буде детальніше.

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