"Провокують терористичний акт": Росія спекулює на темі удару по Кримському мосту

Вночі 17 липня на Кримському мості сталася "бавовна". Після того переправа "прилягла". Речниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила у підготовці "теракту" США та Велику Британію. Водночас джерела 24 Каналу в СБУ повідомляють, що міст атакували морськими дронами. Однак, хто їх виробник – невідомо.

Та росіяни розкручують тезу, що міст нібито атакували не українською зброєю, а зброєю НАТО. Мовляв, "в України немає своїх потужностей, вона нічого не виробляє". Про це 24 Каналу заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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"Але є тут і інший контекст – це те, що "Захід провокує терористичний акт", – зауважив Клочок.

Поле для маневру

За дивним збігом обставин, з'являється і повідомлення, що слідчий комітет Росії порушив справу по факту "терористичного акту". І це все намагаються подати як поле для маневру.

А, можливо, це і не СБУ вчиняла "терористичний акт". Потім, як виявиться, це було припущення. Можливо, там були якісь диверсанти на території Криму, який "контролюється" все ж таки Росією. І це ніякі не військові дії, а "терористичний акт" для того, щоби, мабуть, підірвати довіру до російської влади,

– зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Однак тут варто недооцінювати пропагандистські методи, засоби й роботу, яку Росія робить дуже професійно. Так окупанти намагаються заспокоїти російське суспільство. Мовляв, "все нормально, їдьте до Криму та відпочивайте".

Джерела 24 Каналу в СБУ зауважили, що атака на Кримський міст є нібито частиною успішної спецоперації Служби безпеки України та Військово-Морських Сил. Там зазначили, що переправу атакували за допомогою надводних БпЛА. Однак речник СБУ Артем Дехтяренко офіційно не підтвердив причетність спецслужби до "бавовни". Водночас в українській розвідці відмовилися коментувати причетність спецслужб до вибухів.

Та велика кількість автівок, які їдуть з Криму та на тимчасово окупований півострів, свідчить про те, що двосторонній рух таки є.

"Це (Кримський міст – 24 Канал) – інфраструктурний об'єкт, виключно український, який незаконно росіяни побудували на нашій території. Він має бути знищений однозначно", – зауважив Валерій Клочок.

Відпочивальників у тимчасово окупованому Криму було не так багато, як було до окупації. А після "бавовни" на Кримському мості охочих відпочити стане ще менше. Туди росіяни їздять, адже не мають альтернативи для відпочинку, окрім півострова та Туреччини. Але загалом удар по Кримському мосту – подія дуже важлива для соціального аспекту.

Як Росія реагує на удар по Кримському мосту: дивіться відео

Є, чим бити

"Шкода, що не зруйноване залізничне полотно. Але те, що ми маємо засоби ураження цього інфраструктурного об'єкта, то це добре", – додав Клочок.

Варто зазначити, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що він не буде запитувати, як йому звільняти українські території, і якщо він матиме наявні засоби – буде це робити.

"Але він говорить саме про українські засоби ураження противника. У цій частині шкода, що в нас немає достатньо інших засобів, аби повністю знищити цей міст і не допустити переміщення вже і військової техніки, і сил ворога на Північ Криму. І далі – в Південні регіони України", – сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Вибухи на Кримському мосту: коротко