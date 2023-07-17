За переляк в Криму: чи можуть росіяни завдати ударів у відповідь морськими дронами

Вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. Цілком ймовірно, що його атакували морськими дронами, які є надзвичайно цікавою та перспективною зброєю.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, існують певні варіанти, як захищатися від морських дронів. Однак Росії у випадку з Кримським мостом це може не допомогти.

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Інколи виставляють спеціальні загородження та троси, щоб уникнути удару морським дроном. Але в морі це не завжди працює.

На морі ви не можете просто все перекрити. Вони пробували ставити щось на кшталт захисних сіток та тросів, а також прикривали флот в Севастополі. Але сам факт, що перекривають акваторію та вхід в бухту свідчить, що їх вже дістають і там. Вони вимушені боронити свої кораблі навіть в Севастополі,

– зазначив Мусієнко.

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Чи виробляє Росія власні морські дрони

Як наголосив Мусієнко, поки невідомо, чи Росія має власні морські дрони. Але теоретично вони можуть їх виготовляти. Однак переважно окупанти вкладаються у власні кораблі, підводний флот, торпеди тощо.

Ринок надводних дронів є надзвичайно перспективним. І українським компаніям вартувало б до нього приглянутися.

На ринку повітряних БпЛА є багато розробок, а на ринку надводних дронів – не так вже й багато. Українські розробники можуть на цьому заробляти в майбутньому. Ми можемо зайняти певну нішу,

– розповів Мусієнко.

Вибухи на Кримському мосту: коротко