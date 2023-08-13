Знесе все, – ексголова розвідки припустив, коли буде знищено Кримський міст

Кримський міст 12 серпня двічі за день "втомлювався". Та такі точкові удари треба для того, аби хоча б частково знецінювати переміщення мостом озброєння, техніки та боєприпасів росіян.

Про це 24 Каналу сказав генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж, зауваживши, що з одного боку це ускладнює переміщення великих резервів окупантів територією Криму.

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"А ми ще нищимо інфраструктуру Джанкою, інші напрямки вже на материковій частині. А це вже – системний підрив підготовки або направлення резервів", – сказав Маломуж.

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Що треба, аби знести Кримський міст

На думку ексголови Служби зовнішньої розвідки, ЗСУ нині накопичують засоби, аби системно порушити логістику на Кримському мосту. Мовиться і про засоби власного виробництва, і про далекобійні ракети Storm Shadow та SCALP EG. А також ті, які прагне отримати Україна – німецькі Taurus та американські ATACMS.

Під час широкомасштабних наступальних операції на Півдні та заходженні в Крим оцей потужний комбінований удар по мосту знесе все. Там уже не буде отих можливостей його відновити,

– наголосив генерал української армії.

Україна знає, які методи для захисту мосту використовують росіяни. Їх треба нейтралізувати. Також потужний паралельний удар можуть завдати й по Чорноморському флоту. І тоді півострів залишиться без потужних систем захисту.

За словами колишнього голови Служби зовнішньої розвідки, нині відбувається розвідка та тестування можливостей ворога, а також знецінення логістики росіян на Кримському мосту на короткий час.

"Тоді мають бути й надводні дрони, і повітряні дрони, і ракети відповідно різних типів та різних модифікацій, що фіксуються або не фіксуються росіянами, і удари, які відволікають", – сказав Маломуж.

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