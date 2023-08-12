Можуть діставати і безпілотники, і ракети, – полковник запасу про "бавовну" на Кримському мосту
Поки достеменно невідомо, що саме спричинило вибухи на Кримському мосту. Це могли бути різні цікаві засоби.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, підкресливши, що добратися до Кримського моста насправді зовсім непросто.
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Росіяни сприймають Кримський міст як одну з "перлин" власної імперії. Тому намагаються всіляко його захистити. Там розбудували ешелоновану протиповітряну оборону, яку складно пробити, але можливо. І вибухи в Криму це чітко демонструють.
Пробити оборону мосту досить важко, але реально. Ми це бачили минулого року. Цього року теж були влучні відпрацювання по мосту,
– зауважив Роман Світан.
Що могло спричинити вибухи на Кримському мосту
Як припустив Світан, тут могли бути різні засоби. Зараз буцімто до Кримського мосту добираються і різні незрозумілі безпілотники, і деякі ракети.
До прикладу, росіяни свого часу активно розповідали, що Україна нібито змогла переробити ракети до С-200 для ударів по наземних цілей. Однак Київ ніколи офіційно не підтверджував таку інформацію.
До теми – дивіться розмову з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу
Крім того, окупанти також використовують димові прилади, щоб прикрити міст. Це може допомогти у певних випадках.
Вони можуть допомогти, якщо в ракети чи безпілотника є оптичне наведення. Якщо вони йдуть під контролем оператора, то дими можуть закрити міст. Але якщо є управління радіонавігаційне чи є головка самонаведення, то димами прикрити майже неможливо. Це ж стосується і систем з використанням ретрансляторів,
зауважив Світан.
Вибухи в Криму: коротко
- Російські загарбники, очевидно, що зараз досить стривожені. Адже 12 серпня в тимчасово окупованому Криму сталося кілька цікавих інцидентів на військових об'єктах загарбників.
- Вночі біля однієї з військових баз в Криму було чутно гул безпілотників. Окупанти розповідали, що "збили" аж 20 таких апаратів.
- Вдень стало відомо про вибухи біля Кримського мосту. Згодом вони повторилися.