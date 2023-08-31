Перепона для дронів, – Нарожний сказав, чи зможуть росіяни захистити Кримський міст від атак

Кримський міст зазнав кількох успішних атак, але можуть бути ще. Російські окупанти прагнуть цьому запобігти, тому намагаються убезпечити міст всіма можливими способами.

Військовий експерт Павло Нарожний сказав 24 Каналу, чи вдасться ворогу зберегти Кримський міст.

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"На жаль, [бонові загородження] будуть перепоною для дронів. Але головний плюс морського дрона – це відносно низька вартість", – зазначив Нарожний.

Так, навіть якщо чотири з п'яти дронів вибухнуть – вони цим самим знищать загородження, а п'ятий зможе долетіти до пункту призначення і зробити свою справу.

Військовий експерт також припустив, що морський дрон може навіть перестрибнути загородження.

Як іще Росія намагається убезпечити Кримський міст

Щоб зберегти незаконну споруду, країна-агресорка планує створити захисну смугу із затоплених поромів та встановити між ними бонові загородження. Крім того, у разі загрози окупанти регулярно використовують димові завіси.

Раніше в російських ЗМІ хвалились, що Кримський міст охороняють військові, ракетні комплекси, винищувачі, радіолокаційні системи тощо. Однак ворогу це не допоможе – доля мосту вирішена.

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